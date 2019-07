Cipressa: i disegni dei bambini del paese accanto alle opere di professionisti nella nuova sala del Comune

Sono finiti nella nuovissima sala espositiva, ricavata a Palazzo comunale, i disegni dei bambini di Cipressa che hanno preso parte a un concorso organizzato con cura, e nei minimi particolari, da Carlo Marchesano e dall'Amministrazione locale. Le opere degli artisti in erba figurano ora accanto a quelle di professionisti conosciuti a livello internazionale, come Judith Torok, Carlo Maglitto, Carin Grudda e altri, che hanno scelto di vivere a Cipressa. Per il Comune il concorso, battezzato 'Artisti in classe', è stato seguito dall'assessore Cristina Pavesi. I lavori dovevano ispirarsi alla favola 'Sfida all'Ultimo Colore' scritta dallo stesso Carlo Marchesano e Alberta Greco.

“Ringrazio il signor Marchesano - parole della dirigente scolastica Paola Baroni - per il grande lavoro e soprattutto per l'opportunità che ci ha offerto, ma ringrazio soprattutto bambini e maestre perché le opere erano veramente notevoli per dei ragazzi così giovani: avrebbero meritato tutte un premio!”. Alla cerimonia delle ricche premiazioni è intervenuto anche il sindaco di Cipressa Filippo Guasco, membro della giurìa insieme alla dirigente scolastica Paola Baroni, la maestra Cinzia Cozzucoli e il giornalista Marco Corradi.

La nuova Sala espositiva di Cipressa può essere utilizzata per mostre, convegni e conferenze. In questo momento non sono stati ancora fissati gli orari di apertura che, così, avviene saltuariamente. E' però probabile che già nei prossimi giorni ci sia una regolamentazione e un orario definitivi almeno per il periodo estivo.

(Nelle foto: una serie di disegni esposti e un momento delle premiazioni)