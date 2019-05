Gianna Gancia (Lega): "Portare dietro i banchi di Bruxelles il buon senso di chi lotta dietro i banconi dei negozi. Ecco la mia rivoluzione"

Il piccolo negozio, la bottega, deve tornare a essere ascensore sociale come negli anni del boom economico, e stare dietro al proprio bancone non deve più essere un fronte assediato. Però, se fino ai primi anni Novanta erano i Parlamenti nazionali ad avere la totale responsabilità degli andamenti positivi o negativi del settore, adesso è a Strasburgo che si giocano i tempi decisivi della partita.

Lo ha ribadito Gianna Gancia , candidata per la Lega al Parlamento europeo nella circoscrizione del Nord Ovest, intervenendo a Milano a un dibattito promosso da Confcommercio imprese per l'Italia.

In questo scenario, come ho detto più volte nel corso di questa campagna elettorale che mi sta portando ad attraversare l'intero Nord Ovest, lo Stato italiano soprattutto, ma anche la Regione, pur con tutta la buona volontà sono obbligati e limitati a politiche per giocare in difesa o per attenuare gli effetti negativi del rigore economico finanziario calato dall'alto da Bruxelles".