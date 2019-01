Imperia: obiettivo 400 iscritti per il cimento invernale. L'appuntamento domenica alla Spiaggia d'Oro

L’obiettivo è raggiungere quota 400, magari con una forte presenza turistica. E il clima, certificato come il migliore d’Italia da una recente indagine del Sole24Ore darà sicuramente una mano. Parliamo del cimento invernale, il tradizionale appuntamento della befana imperiese, giunto alla decima edizione, che si svolgerà domenica alla Spiaggia d’Oro.







L’appuntamento per le iscrizioni è a partire dalle 9. Poi, alle 9.45 lo showman Gianni Rossi darà il via al riscaldamento, per arrivare al bagno dei temerari, che al termine saranno rifocillati con panettone e cioccolata calda verso le 11.30.



A organizzare il tutto la Balneare Turistica Imperiese, società ultracentenaria nata nel 1913 proprio per gestire la spiaggia di Borgo Marina quando il Comune decise di inserire nel piano regolatore il progetto della Sairo e spostare la zona di balneazione da San Lazzaro alla Marina.



Questa mattina, alla conferenza stampa di presentazione erano presenti due esponenti dell’attuale Balneare, il presidente, Gianfranco Valentini e il membro del cda Giovanna Ravotto.



“Invitiamo a partecipare numerosi al cimento che si svolgerà il 6 gennaio a partire dalle 9.30 per le iscrizioni. – ha detto Valentini - Il bagno verrà fatto alle 11.30, il momento ideale dal punto di vista climatico. Ci auguriamo, e le previsioni sembra lo confermino, di avere una giornata come quella di oggi, da non dover subire il clima poco generoso che abbiamo dovuto affrontare l’anno scorso, che comunque è rimasto abbastanza memorabile. Io l’ho fatto l’anno scorso per la prima volta e vi invito a venire numerosi, perché, credetemi, è un’esperienza veramente piacevole. Quando uscirete dall’acqua, se ricorderete queste mie parole, capirete che non vi ho raccontato delle bugie. Ringraziamo tutti gli enti che ci hanno aiutato, in particolare il Comune di Imperia che ci ha concesso il patrocinio, il Sindaco, l’assessore Luca Volpe. Avremo come sponsor Latte Alberti e i supermercati Simply che ci permetteranno di offrire cioccolata calda e panettone. Noi come Balneare Turistica Imperiese abbiamo preparato un piccolo ricordo della manifestazione”.





“Imperia è una città con notevoli potenziali da esprimere in termini turistici. – ha spiegato Giovanna Ravotto - È stata considerata, come ci ha detto un report del Sole24Ore pubblicato recentemente, la città d’Italia con il miglior clima. Imperia ha registrato il miglior indice di escursione termica dell’anno. D’altronde un po’ tutta la Liguria beneficia di queste condizioni climatiche così favorevoli grazie a un’ambientazione di protezione delle Alpi Marittime e del Mar Ligure che contribuisce a creare un microclima davvero eccezionale. Non è una novità che la nostra cittadina sia una grande opportunità per il turismo, auspichiamo che iniziative come quella del cimento vengano riproposte, si moltiplichino e si riesca a organizzare un discorso di valorizzazione della nostra cittadina e del nostro territorio. Vi aspettiamo numerosi perché il cimento è una manifestazione davvero emozionante, un’esperienza unica, una sfida, un misurarsi con se stessi. Speriamo che il clima rimanga così, anzi la temperatura forse un po’ più mite. Ringrazio comunque la collaborazione del Comune di Imperia e tutti gli sponsor: la ditta Alberti, Arimondo, il Lorenzina Mare che ci sta ospitando in questa location meravigliosa, che definirei una perla della nostra zona e l’Altamarea che farà da teatro alla manifestazione di domenica”.



Presente questa mattina anche l’Assessore Luca Volpe: “Chiaramente sul cimento invernale, come su altre manifestazioni che avvicinano la gente al mare e al sole di Imperia, l’amministrazione non può che essere vicina a chi sta organizzando queste cose insieme a noi. Ringraziamo gli organizzatori perché il cimento è un momento invernale che conclude le feste di Natale e Capodanno, secondo me nel modo migliore. Con un clima che stiamo avendo in questi giorni, sancito anche da importanti testate giornalistiche nazionali che hanno dato quello che a Imperia spetta di diritto: la città migliore dal punto di vista della vivibilità climatica. Su questo siamo contenti e dobbiamo puntare per quello che sarà il nostro futuro”.



Domenica sarà presente anche l’Assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo, che come annunciato dal collega Volpe farà il bagno, e non è esclusa la partecipazione del Sindaco Claudio Scajola.