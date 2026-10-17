Lions Club Arma e Taggia, al via l’anno lionistico 2026/2027: solidarietà, salute e servizi per il territorio al centro dell’impegno

Si è svolta nella sede del Lions Club Arma e Taggia la serata di apertura dell’anno lionistico 2026/2027, guidato dal presidente Giovanni Beranger. Un appuntamento che, pur seguendo il tradizionale passaggio di consegne avvenuto all’inizio dell’estate, è stato vissuto non come un nuovo inizio, ma come la naturale prosecuzione dell’impegno portato avanti dal club negli anni.

Nel corso della serata è stato infatti ribadito come la forza di un Lions Club risieda nella continuità delle sue attività e dei suoi service, capaci di creare una presenza costante sul territorio. Alcuni progetti vengono riproposti ogni anno per rappresentare un punto di riferimento stabile per la comunità, mentre altri nascono per rispondere a esigenze specifiche e criticità emergenti, contribuendo a sensibilizzare istituzioni e associazioni su problematiche da affrontare.

In quest’ottica, il passaggio di presidenza assume il significato di un percorso condiviso, in cui tutti i soci partecipano alla costruzione del futuro del club. Compito dell’attuale presidente Giovanni Beranger è quello di raccogliere l’eredità ricevuta e proiettarla verso gli anni a venire, rafforzando coesione, entusiasmo ed empatia all’interno dell’associazione.

Alla serata hanno partecipato soci, amici e numerosi ospiti provenienti dal mondo lionistico e istituzionale. Presenti il past presidente del Lions Club Arma e Taggia Salvatore Taffari, Erika De Maria del Lions Club Ventimiglia e officer distrettuale, Robert Calvini, vicepresidente del Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli e officer Leo del Distretto Lions 108ia3, Costantino Dinielli, presidente di Zona 4B del Lions Club Ufficiali d’Italia Sanremo, Marina Rulfi del Lions Club Arma e Taggia e officer distrettuale, il dirigente della Squadra Mobile della Questura di Imperia Salvatore Crupi, Luciano Beranger, presidente dell’associazione L’Oro di Taggia, e il dietista Stefano Beschi, relatore dell’incontro.

La serata si è aperta con gli inni istituzionali, seguiti dal saluto del cerimoniere Aurelio Negro e dall’intervento del presidente Giovanni Beranger, che ha rivolto ai presenti un messaggio di augurio per l’anno lionistico appena iniziato.

Protagonista della parte culturale dell’incontro è stato il dietista Stefano Beschi, presentato da Luciano Beranger, che ha tenuto una relazione sul tema “Alimentazione, Sonno e Movimento: i tre pilastri della salute”. Un argomento strettamente legato ai valori e ai service storicamente promossi dai Lions, in particolare quelli dedicati alla prevenzione, al benessere e all’educazione sanitaria.

Nel suo intervento Beschi ha illustrato l’importanza di adottare stili di vita sani e responsabili, evidenziando come le scelte quotidiane orientate alla salute rappresentino un beneficio non solo per il singolo individuo, ma anche per l’intera comunità.

La serata è poi proseguita in un clima conviviale e si è conclusa con l’illustrazione delle iniziative future del club. Tra queste è stato ricordato il service “Zaino Sospeso”, recentemente concluso con una significativa raccolta di materiale scolastico destinato alle associazioni e agli istituti che provvederanno a distribuirlo ai bambini che necessitano di un sostegno per affrontare l’anno scolastico.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata al service della Vista, attualmente in corso, che vede numerose attività del territorio impegnate, sotto il coordinamento dei Lions, nella raccolta di occhiali usati. Al termine dell’iniziativa gli occhiali saranno rigenerati e destinati alle persone bisognose, trasformando un semplice gesto di solidarietà in un aiuto concreto per chi vive situazioni di difficoltà.