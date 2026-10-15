Ottobre Rosa, visite senologiche gratuite a Genova il 17, 18, 24 e 25 ottobre

In occasione di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, Genova propone nuovi appuntamenti dedicati alla prevenzione, con visite senologiche gratuite negli ospedali cittadini e uno spettacolo teatrale per promuovere l'importanza della diagnosi precoce.

Sabato 17 e domenica 18 ottobre, l'Ospedale Villa Scassi aprirà le porte alla popolazione femminile per un fine settimana di visite senologiche gratuite, senza necessità di prenotazione. Le visite si svolgeranno al Padiglione 5, al piano terra sul lato Levante, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

L'iniziativa proseguirà nel fine settimana successivo, sabato 24 e domenica 25 ottobre, all'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino. In questo caso, le visite saranno effettuate al Padiglione 15, presso l'ambulatorio della Clinica di Chirurgia senologica ex IST, al piano terra, sempre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

In entrambe le strutture l'accesso sarà diretto e gratuito: le interessate potranno presentarsi negli orari indicati senza prenotazione.

La prevenzione sarà protagonista anche a teatro. Sabato 17 ottobre, alle 18, l'Auditorium Eugenio Montale del Teatro Carlo Felice, in Passo E. Montale 4 a Genova, ospiterà lo spettacolo "C'è tempo – Ti racconto la mia storia", scritto e interpretato da Laura Daphne Marziali, con la partecipazione di Candy Castellucci.

L'evento, organizzato da LILT Genova in collaborazione con AOM Liguria, offrirà un'ulteriore occasione per sensibilizzare il pubblico sul tema del tumore al seno attraverso il linguaggio teatrale.

Al termine della rappresentazione è previsto un breve incontro divulgativo dedicato alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, con la partecipazione dei professionisti di AOM Genova.

L'ingresso allo spettacolo sarà gratuito, con possibilità di lasciare un'offerta libera.

Gli appuntamenti di ottobre rappresentano così un'occasione per avvicinare la popolazione alla prevenzione, attraverso controlli senologici gratuiti e momenti di informazione e sensibilizzazione.