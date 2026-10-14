Ottobre Rosa, domani due appuntamenti nelle Case della Comunità di Sanremo e Ventimiglia

Proseguono gli appuntamenti di Ottobre Rosa 2026 promossi da ATS Liguria e ASL 1. Domani, giovedì 15 ottobre, dalle 16 alle 18, sono in programma due iniziative nelle Case della Comunità di Sanremo e Ventimiglia.

A Ventimiglia, presso la Casa della Comunità di via San Secondo 22, si terrà l’incontro “Scopriamo insieme i servizi per la donna, l’infanzia e le giovani generazioni”, organizzato sotto forma di tavola rotonda.

Parteciperanno Fabiana Maccario, Marina Santoro e Umberto Surace del Consultorio; la psicologa Giulia Parvoli; Alessandra Risso per il Comune di Ventimiglia; la pediatra di libera scelta Rossella Trucchi e i professionisti della Neuropsichiatria Infantile Aurora Obetto, Fabio Mangolini e Marta Bertoni.

A Sanremo, alla Casa della Comunità di via San Francesco 96, si svolgerà invece un nuovo appuntamento della serie “I giovedì con il senologo”. L’incontro vedrà la partecipazione di Luca Rubino, senologo della Senologia – Breast Unit di Area 1, e di Luana Di Costanzo, coordinatrice infermieristica della struttura.

Le due iniziative rientrano nel programma di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, e rappresentano occasioni di informazione e confronto con i professionisti sanitari del territorio.