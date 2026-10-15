Ospedaletti aderisce alla raccolta di occhiali usati del Lions Club Sanremo Host: donazioni fino al 31 ottobre

Anche il Comune di Ospedaletti aderisce alla campagna di raccolta di occhiali da vista usati promossa dal Lions Club Sanremo Host, un'iniziativa solidale che punta a recuperare un oggetto ancora utile per metterlo a disposizione di chi non ha la possibilità di acquistarne uno nuovo. La raccolta proseguirà fino al 31 ottobre e coinvolge due punti di riferimento sul territorio comunale: la Farmacia Comunale e la sede del municipio, dove i cittadini potranno consegnare gli occhiali che non utilizzano più.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di solidarietà portate avanti dal Lions Club Sanremo Host, con l'obiettivo di trasformare gli occhiali dismessi in una risorsa concreta per le persone in difficoltà. Un gesto semplice, che consente di dare una seconda vita a lenti e montature ancora utilizzabili, contribuendo a rispondere a un bisogno importante come quello della vista e dell'accesso a strumenti indispensabili nella vita quotidiana.

Gli occhiali raccolti non vengono distribuiti direttamente, ma sono successivamente trasferiti in un centro specializzato, dove vengono sottoposti a un trattamento che prevede l'igienizzazione e la catalogazione in base alla gradazione delle lenti. Questo procedimento permette di organizzare il materiale recuperato e di renderlo disponibile per una successiva assegnazione alle persone che ne hanno bisogno.

Una volta completate le operazioni di selezione e preparazione, gli occhiali vengono ridistribuiti ai beneficiari in Italia e in altri Paesi, offrendo un aiuto concreto a chi incontra difficoltà nell'accedere a questo tipo di dispositivo. La partecipazione del Comune di Ospedaletti rappresenta quindi un'opportunità per sensibilizzare la comunità sull'importanza del riutilizzo e della solidarietà, invitando i cittadini a controllare nei cassetti e nei propri armadi la presenza di occhiali da vista non più utilizzati.

C'è tempo fino al 31 ottobre per contribuire alla raccolta: è possibile consegnare gli occhiali usati presso la Farmacia Comunale oppure direttamente nella sede del Comune di Ospedaletti. Un piccolo gesto che può fare la differenza per chi ha bisogno di migliorare la propria vista e affrontare con maggiori possibilità le attività di tutti i giorni.