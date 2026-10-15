Zaino sospeso: il Lions Club Ventimiglia dona cinque zaini completi alle famiglie del territorio

Anche quest'anno il Lions Club Ventimiglia ha rinnovato la propria adesione all'iniziativa dello "Zaino Sospeso", scegliendo una modalità d'azione diretta e capillare. Anziché organizzare la consueta raccolta di materiale presso le grandi superfici commerciali, il club ha preferito intervenire sul territorio con un gesto mirato, donando cinque zaini scolastici completamente equipaggiati ad altrettante famiglie della zona.

Ogni zaino consegnato è stato corredato di tutto il necessario per affrontare le attività didattiche quotidiane: quaderni, penne, matite colorate, diari e vari articoli da cancelleria, con l'obiettivo di consentire ai bambini e ai ragazzi di seguire il percorso di studi con serenità e pari opportunità.

L'iniziativa si è avvalsa del contributo della Cartoleria Salli's di via Cavour a Ventimiglia, che ha collaborato alla fornitura del materiale scolastico, testimoniando il valore delle sinergie tra realtà locali a beneficio della comunità.

Come sottolineato dal presidente del Lions Club Ventimiglia, Danilo Parodi, uno zaino scolastico non racchiude soltanto oggetti di uso quotidiano, ma veicola un messaggio di vicinanza, incoraggiamento e fiducia verso il futuro delle giovani generazioni. Il club ribadisce così il proprio orientamento al servizio sociale, promuovendo interventi discreti e attenti alle esigenze reali dei cittadini.