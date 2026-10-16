Halloween a Dolceacqua e Triora con i Ghost Tour di Autunnonero

I borghi della provincia di Imperia si preparano a celebrare l'atmosfera di Halloween attraverso le ricerche storiche e folkloriche dei Ghost Tour targati Autunnonero. Sabato 24 ottobre a Dolceacqua e venerdì 30 ottobre a Triora si terranno due passeggiate al buio curate sotto la direzione creativa del fondatore del progetto, Andrea Scibilia, volte a esplorare il patrimonio di superstizioni, memorie popolari e vicende documentate del territorio.

Il percorso nel borgo dei Doria a Dolceacqua

L'appuntamento a Dolceacqua è fissato per sabato 24 ottobre alle ore 22.00 con partenza dal Ponte Vecchio. Gli narratori Giacomo Oggero e Caterina D’Angelo condurranno i partecipanti nei carrugi della Téra, la parte antica dell'abitato, fino al Castello Doria, aperto straordinariamente in orario notturno per l'occasione.

Il racconto ricostruirà la vita quotidiana e l'immaginario locale tra il XIV e il XVIII secolo, affrontando i temi della peste medievale, delle faide tra le famiglie Doria e Grimaldi e il labile confine che separava la medicina tradizionale dalle pratiche alchemiche dell'epoca.

La vigilia di Halloween a Triora tra laboratorio e narrazione

Venerdì 30 ottobre la manifestazione si sposterà a Triora. La serata prenderà il via alle 21.30 a Palazzo Stella, sede del Museo della Stregoneria, con il laboratorio esperienziale dedicato all'amuleto protettivo dei quattro elementi, guidato dalla ricercatrice di folklore Sibilla Pinocchio. Nel corso dell'attività manuale ciascun iscritto potrà realizzare un piccolo manufatto ispirato ai simboli naturali della tradizione.

A seguire, dalle ore 22.00, partirà il Ghost Tour Triora condotto dagli storyteller Giovanni De Mattia, Kevin Ginulla e Benedetta Calcagno. L'itinerario si snoderà tra i vicoli del paese ripercorrendo i fatti storici del celebre processo alle streghe del 1587 e le credenze arcaiche legate al folklore alpino. Per entrambi gli appuntamenti la partecipazione richiede la prenotazione anticipata da effettuare sul portale web ufficiale dell'iniziativa.