Vallecrosia, riprendono gli incontri di ginnastica dolce dell’Auser Aps Ventimiglia: lezioni gratuite per anziani e persone fragili

Riprendono a Vallecrosia gli incontri di ginnastica dolce promossi dall’Auser Aps Ventimiglia, un’iniziativa rivolta agli anziani e alle persone fragili con difficoltà di mobilità. Le lezioni saranno offerte gratuitamente presso la palestra Red Pepper, con appuntamento ogni martedì dalle 10.30 alle 11.30, a partire da domani, martedì 13 ottobre. A guidare i partecipanti sarà l’istruttrice Verena, che accompagnerà il gruppo in un’attività pensata per favorire il movimento, il benessere fisico e il mantenimento delle capacità motorie. Un’occasione per dedicare del tempo alla propria salute, in un contesto accogliente e attento alle esigenze delle persone più vulnerabili.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Patto Benessere Anziani, stipulato dall’Auser Aps Ventimiglia con Regione Liguria, attraverso il quale l’associazione ha potuto proporre sul territorio una serie di attività dedicate alla terza età. Il progetto comprende iniziative culturali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, affiancate da interventi di protezione e tutela degli anziani. La ginnastica dolce rappresenta uno degli strumenti attraverso cui favorire uno stile di vita attivo, contrastare l’isolamento e promuovere occasioni di socializzazione, con particolare attenzione a chi presenta difficoltà negli spostamenti o necessita di attività motorie adeguate alle proprie condizioni.

I posti disponibili sono limitati e, per questo motivo, l’Auser invita i propri soci e tutte le persone interessate a presentarsi già in occasione della prima lezione di domani, martedì 13 ottobre, per effettuare la registrazione presso il front office della palestra Red Pepper di Vallecrosia. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Punto di Ascolto Auser al numero 345 0630267. La volontaria Daiana sarà a disposizione per fornire tutte le indicazioni necessarie e chiarire eventuali dubbi sull’iniziativa e sulle modalità di partecipazione.

L’appuntamento settimanale vuole offrire un’opportunità concreta per prendersi cura di sé, mantenere una maggiore autonomia nei movimenti e condividere un momento di attività in compagnia. Un servizio gratuito che conferma l’impegno dell’Auser Aps Ventimiglia nel promuovere il benessere e la qualità della vita delle persone anziane e fragili del territorio, attraverso proposte accessibili e attente ai bisogni della comunità.