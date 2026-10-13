Bordighera, smarrita la gatta Perla in via del Beodo: appello dei proprietari e ricompensa per il ritrovamento

Momenti di grande apprensione a Bordighera per la scomparsa di Perla, una gatta di quasi tre anni svanita nel nulla da sabato 10 ottobre. L'animale si è allontanato dalla sua abitazione nella zona di via del Beodo, nei pressi della fontanella della Scala Santa, senza fare più ritorno.

Perla è un incrocio tra un Persiano e un Maine Coon, di taglia grossa, sterilizzata e caratterizzata da un mantello di colore grigio perla variegato. Nonostante sia abituata a vivere all'aperto, la gatta non si era mai allontanata prima d'ora dal territorio abituale, motivo per cui i proprietari temono possa essersi smarrita o essere rimasta bloccata in qualche anfratto della zona.

I familiari rivolgono un accorato appello a tutti i residenti e ai passanti della zona affinché prestino la massima attenzione e controllino eventuale presenza dell'animale in giardini, garage o cantine. Chiunque dovesse avvistarla o avere notizie utili è pregato di contattare immediatamente il numero telefonico 3290927187.

I proprietari fanno inoltre sapere che è prevista una ricompensa per chiunque aiuti a riportarla a casa.