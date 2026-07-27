Mentone, appello disperato per ritrovare Summer: beagle di un anno scomparsa dalla spiaggia durante il viaggio verso l'Ungheria

Un appello che attraversa i confini nella speranza di riportare a casa Summer, una giovane beagle di quasi un anno, scomparsa nei giorni scorsi dalla spiaggia di Mentone. La cagnolina, che pesa circa 9 chilogrammi, è scappata mentre i suoi proprietari stavano facendo rientro in Ungheria, dopo aver trascorso le vacanze estive in Francia. Un episodio che ha trasformato il viaggio di ritorno in un momento di grande apprensione, spingendo la famiglia a chiedere il sostegno di chiunque possa averla vista o abbia informazioni utili al suo ritrovamento.

I proprietari hanno già provveduto a denunciare la scomparsa alle autorità francesi e hanno precisato che Summer è dotata di microchip registrato in Ungheria, con il numero 990000013855715. Nonostante le ricerche avviate sul posto, la famiglia è stata costretta a riprendere il viaggio verso il proprio Paese e non ha potuto prolungare la permanenza a Mentone, affidando così anche ai social network e al passaparola la speranza di ricevere una segnalazione.

"Purtroppo dobbiamo tornare in Ungheria e non possiamo rimanere a Mentone a lungo. Se vedete Summer o avete qualsiasi informazione su di lei, vi preghiamo di contattarci immediatamente", è il messaggio lanciato dai proprietari, che confidano nella sensibilità di residenti, turisti e frequentatori della zona per ritrovare la loro cagnolina. Chiunque dovesse avvistare Summer o sia in possesso di informazioni utili può contattare direttamente i proprietari all'indirizzo e-mail kwonheejin1982@gmail.com. Anche una segnalazione apparentemente di poco conto potrebbe rivelarsi determinante per consentire alla giovane beagle di riabbracciare la sua famiglia.