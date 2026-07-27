Sanremo, trovato cagnolino in zona San Giacomo: è stato preso in consegna dal canile

Segnalazione per il ritrovamento di un piccolo amico a quattro zampe a Sanremo. Nella serata di ieri, in strada Ludovico Ariosto nella zona di San Giacomo, è stato avvistato un cagnolino che girava da solo.

Si tratta di un incrocio tipo volpino, provvisto di un collare antipulci Seresto ma sprovvisto di medaglietta o targhetta identificativa con nome e recapiti telefonici. Il cagnolino è stato prontamente preso in consegna dai Carabinieri, che hanno provveduto a messe in sicurezza e a scattare una foto per agevolarne il riconoscimento. Chiunque lo avesse smarrito o avesse informazioni utili è invitato a contattare al più presto il canile di zona per poterlo riabbracciare.