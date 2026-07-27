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4Zampe PERSI E TROVATI | 27 luglio 2026, 11:57

Sanremo, trovato cagnolino in zona San Giacomo: è stato preso in consegna dal canile

Il piccolo incrocio tipo volpino, provvisto di collare Seresto, si aggirava in strada Ludovico Ariosto. Chi lo avesse smarrito può contattare il canile

Sanremo, trovato cagnolino in zona San Giacomo: è stato preso in consegna dal canile

Segnalazione per il ritrovamento di un piccolo amico a quattro zampe a Sanremo. Nella serata di ieri, in strada Ludovico Ariosto nella zona di San Giacomo, è stato avvistato un cagnolino che girava da solo.

Si tratta di un incrocio tipo volpino, provvisto di un collare antipulci Seresto ma sprovvisto di medaglietta o targhetta identificativa con nome e recapiti telefonici. Il cagnolino è stato prontamente preso in consegna dai Carabinieri, che hanno provveduto a messe in sicurezza e a scattare una foto per agevolarne il riconoscimento. Chiunque lo avesse smarrito o avesse informazioni utili è invitato a contattare al più presto il canile di zona per poterlo riabbracciare.

Redazione

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