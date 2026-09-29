Pompeiana, investito un grosso gatto rosso: si cerca la clinica che lo ha soccorso e il ragazzo che si è fermato

Intorno alle 6.30 di ieri mattina, all'incrocio tra l'aurelia a Riva Ligure e la strada per Pompeiana, un grosso gatto rosso sarebbe stato investito. Secondo quanto riferito alla famiglia, un ragazzo che si trovava a passare in quel momento si sarebbe fermato per prestare soccorso all'animale, portandolo successivamente in una clinica veterinaria. Da allora, però, non si hanno informazioni precise sulla struttura che lo avrebbe preso in carico né sulle sue condizioni. Per questo motivo è partito un appello rivolto a chiunque possa fornire indicazioni utili a ricostruire quanto accaduto e, soprattutto, a ritrovare il micio.

Le caratteristiche dell'animale sono state descritte con particolare precisione, nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo. Si tratta di un gatto estremamente grande di taglia, ma non grasso, con un bel pelo rosso striato e occhi verdi. Un altro elemento distintivo è una piccola macchietta sul mento, visibile anche nella fotografia diffusa insieme all'appello. Dettagli che potrebbero aiutare a identificarlo tra gli eventuali animali ricoverati nelle cliniche veterinarie della zona. A lanciare l'appello è Aurora, che chiede anche aiuto per rintracciare il ragazzo che avrebbe prestato soccorso al gatto. "Vorremmo tanto riuscire a capire quale clinica lo abbia preso in carico e metterci in contatto con la persona che lo ha aiutato, per avere sue notizie e sapere come sta e dove si trova", spiega. L'obiettivo è raccogliere qualsiasi informazione possa consentire alla famiglia di raggiungere il gatto e conoscere le sue condizioni dopo l'investimento.

L'invito è quindi rivolto a chiunque abbia assistito all'incidente, abbia informazioni sul ragazzo intervenuto o sappia di un gatto con queste caratteristiche portato in una struttura veterinaria nella mattinata di ieri. Anche una segnalazione apparentemente poco significativa potrebbe rivelarsi utile per individuare la clinica e ricostruire il percorso seguito dall'animale dopo l'incidente. "Vi saremmo immensamente grati se poteste condividere questo appello o darci visibilità per aiutarci a ritrovarlo", è il messaggio rivolto a residenti e utenti dei social, con la speranza che la condivisione possa raggiungere rapidamente chi è in possesso delle informazioni cercate. Chi avesse notizie può contattare Aurora Sablone Zappatore al 3456356485 oppure via email all'indirizzo aurorasablonezappatore@gmail.com.