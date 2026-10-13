Raccolta differenziata, dalla Provincia di Imperia 140mila euro per tre Comuni del Bacino Sanremese: telecamere ed ecoisole

La Provincia di Imperia mette a disposizione 140.065,98 euro per sostenere tre progetti dedicati al potenziamento della raccolta differenziata nel Bacino Sanremese. Il contributo è stato formalizzato con la determinazione dirigenziale numero 3052 del 9 ottobre 2026, che impegna le risorse a favore dei Comuni di Badalucco, Molini di Triora e Terzorio. Gli interventi riguardano due aspetti della gestione dei rifiuti: il contrasto all'abbandono illecito e ai conferimenti errati attraverso la videosorveglianza e l'introduzione di nuove ecoisole informatizzate. L'investimento complessivo previsto dai tre progetti ammonta a 171.582,48 euro, con una quota di cofinanziamento a carico dei Comuni pari a 31.516,50 euro.

Le risorse provinciali derivano dal sistema di penali previsto per i Comuni che non raggiungono le percentuali di raccolta differenziata stabilite dalla normativa. La convenzione stipulata nel 2011 tra il Comune di Taggia, la Provincia di Imperia e l'allora ATO Rifiuti provinciale stabilisce infatti che le somme incassate vengano ripartite per il 40% al Comune di Taggia, sul cui territorio è presente la discarica di rifiuti solidi urbani, e per il restante 60% alla Provincia. Quest'ultima quota viene destinata al finanziamento di progetti comunali virtuosi per il miglioramento della raccolta differenziata. L'assegnazione al Bacino Sanremese era già stata approvata con decreto del presidente della Provincia numero 58 del 14 settembre 2026, mentre la successiva determinazione ha provveduto all'impegno contabile delle somme.

Nel dettaglio, a Badalucco andranno 25mila euro per un intervento di videosorveglianza stradale dal valore complessivo di 30mila euro. Il progetto prevede la fornitura e la posa di telecamere in sei punti del territorio comunale: via Eugenio Bianchi, il parcheggio Pozzatore, piazza Cavour, via Santuario, via Portà e strada Poggio. L'obiettivo è contrastare l'abbandono illecito dei rifiuti e i conferimenti non corretti, attraverso un sistema di controllo distribuito in diverse aree del paese. La quota restante, pari a 5mila euro, sarà finanziata direttamente dal Comune.

Un intervento analogo è previsto a Molini di Triora, dove la Provincia ha assegnato 33mila euro a fronte di un investimento complessivo di 39mila euro. In questo caso saranno installate nove telecamere di videosorveglianza, distribuite in cinque località del territorio comunale: una a Grattino, una a Glori, tre ad Agaggio Inferiore, due a Molini di Triora e due ad Andagna. Anche in questo caso la finalità è quella di prevenire e contrastare l'abbandono abusivo dei rifiuti e l'errato conferimento. Il Comune contribuirà alla realizzazione del progetto con 6mila euro.

La quota più consistente del finanziamento provinciale, pari a 82.065,98 euro, è destinata a Terzorio, per un progetto dal valore complessivo di 102.582,48 euro. L'intervento prevede l'acquisto e la posa di tre ecoisole informatizzate intelligenti, che saranno collocate in piazza San Giovanni Battista, via Borgo e via Principale. Si tratta di strutture progettate per riconoscere l'utente e registrare e misurare i conferimenti relativi al rifiuto residuo secco indifferenziato. L'iniziativa punta ad avviare una sperimentazione della tariffazione puntuale, un sistema che consente di collegare la gestione dei costi del servizio alla quantità di rifiuti indifferenziati effettivamente conferiti. Il cofinanziamento comunale ammonta a 20.516,50 euro.