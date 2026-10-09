Bridge, a Bordighera ripartono i corsi per principianti e allievi: il 14 ottobre una lezione aperta a tutti

Il bridge torna protagonista a Bordighera con l’avvio dei nuovi corsi dedicati ai principianti e a chi desidera perfezionare le proprie capacità di gioco. L’Associazione Bridge Bordighera, realtà storica del territorio fondata nel 1969, rinnova il proprio impegno nella promozione di uno sport della mente che unisce logica, strategia, memoria e intuizione. L’appuntamento per conoscere la proposta formativa del 2026 è fissato per mercoledì 14 ottobre, alle 21, nella sede dell’associazione, in via Stoppani 15/A, nei locali del Tennis Club. La serata sarà aperta a tutti e rappresenterà un’occasione per scoprire da vicino le caratteristiche di questa disciplina, anche per chi non ha mai preso in mano le carte con l’intenzione di imparare a giocare.

Nel corso dell’incontro saranno presentati i programmi didattici e si svolgerà una lezione dimostrativa dedicata ai principianti, curata dagli insegnanti Marcello Scalarandis, Gianni Virno e Claudio Torchio. L’iniziativa è pensata per avvicinare nuovi appassionati al bridge, illustrandone le regole fondamentali e le dinamiche che rendono ogni partita una sfida di ragionamento e collaborazione. Non sono richieste conoscenze preliminari: sarà sufficiente la curiosità di mettersi alla prova e la voglia di apprendere. Accanto ai corsi rivolti a chi parte da zero, l’associazione proporrà anche percorsi di perfezionamento per i giocatori che intendono consolidare la propria preparazione e affrontare con maggiore consapevolezza le diverse situazioni di gioco.

La scuola bordigotta può contare su una lunga tradizione didattica e agonistica, costruita nel corso degli anni anche grazie al lavoro di Rodolfo Gaglietto, che l’ha guidata per lungo tempo. Da questa esperienza sono nate diverse generazioni di giocatori, capaci di ottenere risultati importanti e di conquistare numerosi titoli nazionali e regionali nella categoria allievi. Un patrimonio che l’associazione intende continuare a valorizzare, mantenendo al centro la formazione e la diffusione del bridge tra le diverse fasce d’età. L’obiettivo è offrire un ambiente nel quale imparare, migliorarsi e condividere la passione per una disciplina che richiede attenzione, capacità di analisi e una costante interazione con il proprio compagno di gioco.

Due le novità principali previste per il 2026. La prima riguarda l’organizzazione delle attività: oltre ai tradizionali appuntamenti serali, sarà possibile attivare anche corsi pomeridiani, con l’intento di rispondere alle esigenze di chi ha maggiori difficoltà a partecipare nelle ore serali. Una possibilità che punta ad ampliare il numero dei partecipanti e a rendere l’offerta didattica più flessibile e accessibile. La seconda novità riguarda invece la qualità dell’insegnamento, grazie alla consulenza e alla collaborazione del professor Remo Visentin, indicato dall’associazione come uno dei migliori insegnanti di bridge in Italia. Il suo contributo permetterà di arricchire ulteriormente il percorso formativo, mettendo a disposizione competenze ed esperienza a supporto della crescita della scuola.

Il bridge è riconosciuto come uno sport della mente e rappresenta molto più di un semplice gioco di carte. Per praticarlo servono concentrazione, memoria, capacità di pianificazione e rapidità nel valutare le possibili alternative, ma anche la disponibilità a lavorare in coppia e a costruire una strategia condivisa. Elementi che lo rendono una disciplina adatta a persone di età ed esperienze differenti, offrendo allo stesso tempo occasioni di socializzazione e di confronto. È proprio su questi aspetti che l’Associazione Bridge Bordighera intende puntare per avvicinare nuovi giocatori, trasmettendo una passione che da decenni accompagna la vita del sodalizio e che continua a rinnovarsi attraverso la formazione.

L’invito alla serata di presentazione è rivolto a curiosi, appassionati e a chiunque desideri conoscere le basi del gioco. Per partecipare alla lezione dimostrativa non è necessario saper giocare: l’incontro servirà proprio a scoprire le prime nozioni e a comprendere come avvicinarsi ai corsi. Per informazioni è possibile contattare Claudio Torchio al 327 4465626 oppure Gianni Virno al 335 6400539. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.bridgebordighera.it.