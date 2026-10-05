Dolceacqua, rifiuti abbandonati nell'area ecologica San Filippo: individuati i responsabili (Foto)

Degrado e rifiuti abbandonati nell'area ecologica San Filippo. E' successo sabato e domenica sera a Dolceacqua.

Grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza sono stati già individuati i responsabili. "Si tratta di una situazione che richiede attenzione e interventi tempestivi. Ricordiamo che il rispetto delle regole per il corretto conferimento dei rifiuti è fondamentale per garantire il decoro dell’area e il buon funzionamento del servizio" - sottolineano dal Comune - "In questo caso, grazie alle telecamere di videosorveglianza, le persone responsabili sono state individuate e saranno adottati i provvedimenti previsti dalla normativa, con l’obiettivo di contrastare comportamenti scorretti e tutelare il decoro e la qualità del servizio. Lo stesso vale per le attività commerciali che, nonostante siano già state più volte informate, continuano a non chiudere correttamente i cassonetti dopo il conferimento".

"Invitiamo, pertanto, tutti gli operatori a prestare la massima attenzione e a collaborare per assicurare il corretto utilizzo delle strutture. Proseguiremo con controlli puntuali e verifiche specifiche, anche sul contenuto dei vari sacchi, per accertare il rispetto delle modalità di conferimento previste e promuovere una gestione più ordinata ed efficace dei rifiuti" - mettono in evidenza dal Comune - "È importante comprendere che effettuare la raccolta in modo scorretto non significa soltanto compromettere il decoro dell’area: può arrecare un danno economico all’intera comunità. Un conferimento non corretto incide infatti sui costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e, di conseguenza, può avere un riflesso sulla TARI pagata da tutti i cittadini".

"Il rispetto delle regole, quindi, non è soltanto una questione di decoro ma anche di responsabilità e rispetto verso tutti coloro che conferiscono correttamente i propri rifiuti e contribuiscono, attraverso il pagamento della tassa, al funzionamento del servizio" - evidenziano dal Comune - "La collaborazione di ciascuno è essenziale affinché i comportamenti non conformi non producano conseguenze sull’intera comunità. Pur avendo raggiunto una percentuale di raccolta differenziata tra le più alte della Provincia, prossima all’80%, e mantenendo tariffe Tari tra le più basse, possiamo e dobbiamo migliorare ulteriormente: ogni conferimento corretto contribuisce a rendere il servizio più efficiente, a contenere i costi e a tutelare il decoro del nostro territorio".