Incendi nel Ponente, notte di paura: a Ventimiglia scantinato in fiamme, sei intossicati e una famiglia evacuata

È stata una notte particolarmente impegnativa per i vigili del fuoco e per il sistema di emergenza del Ponente ligure, alle prese con diversi incendi che hanno richiesto interventi e presidi anche nelle ore più delicate. A destare particolare preoccupazione è stato l'incendio divampato intorno alle 2.00 a Ventimiglia, in via Brigate Partigiane, dove le fiamme hanno interessato lo scantinato di un'abitazione. Il fumo ha rapidamente invaso gli ambienti, rendendo necessario l'intervento dei soccorritori e l'evacuazione di una famiglia, al cui interno erano presenti anche alcune persone con disabilità. Una situazione che ha richiesto particolare attenzione nelle operazioni di messa in sicurezza dello stabile.

Sono sei le persone rimaste intossicate, assistite dal personale del 118 intervenuto sul posto. I soccorritori hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte a causa dell'inalazione di fumo, mentre parallelamente sono proseguite le operazioni dei vigili del fuoco per domare il rogo e verificare le condizioni degli ambienti interessati. L'intervento si è concentrato soprattutto sullo scantinato, da dove si è sviluppato l'incendio, e sulle verifiche necessarie per scongiurare ulteriori rischi. La presenza di fumo e la necessità di garantire l'incolumità degli occupanti hanno reso indispensabile l'evacuazione temporanea della famiglia.

Una notte nella quale l'attenzione dei soccorritori è rimasta alta anche sul fronte degli incendi boschivi. Sopra Perinaldo, il rogo che aveva impegnato vigili del fuoco e volontari è stato presidiato per tutta la notte. La situazione, al momento, sembra essere sotto controllo, anche se l'area resta monitorata proprio per evitare eventuali riprese delle fiamme. Le operazioni di controllo e bonifica rappresentano infatti una fase fondamentale dopo le ore di maggiore intensità, soprattutto in presenza di condizioni che possono favorire la riaccensione di focolai.

Più complessa la situazione a San Bartolomeo al Mare, dove l'incendio nella zona di Pairola è ripartito durante la notte, arrivando ad avvicinarsi alle abitazioni. Per precauzione è stata evacuata una villa, mentre le squadre impegnate sul posto hanno continuato a lavorare per contenere il fronte e impedire che le fiamme potessero raggiungere altre case. Una situazione seguita con particolare attenzione proprio per la vicinanza del rogo alle zone abitate. L'intervento è proseguito anche nelle ore notturne, con l'obiettivo di mettere in sicurezza l'area e proteggere le abitazioni.

Tre situazioni diverse, dunque, ma accomunate da una notte di forte impegno per i soccorritori del Ponente. Se a Perinaldo il rogo appare ora sotto controllo e a San Bartolomeo al Mare resta alta l'attenzione per la vicinanza alle case, a Ventimiglia l'emergenza ha avuto un carattere differente, con un incendio sviluppatosi all'interno di uno scantinato e il coinvolgimento diretto di alcune persone. Sei gli intossicati assistiti dal 118, mentre la famiglia evacuata ha dovuto lasciare temporaneamente l'abitazione per consentire le operazioni di soccorso e di verifica dello stabile.