Incendio boschivo sopra Perinaldo, fiamme lontane dalle case: al lavoro VVF e volontari (Foto)

È ancora una serata di impegno per i vigili del fuoco e le squadre antincendio boschivo nel Ponente ligure, alle prese con due distinti incendi che stanno interessando altrettante aree della provincia di Imperia. Un nuovo fronte si è sviluppato sopra Perinaldo, dove le fiamme hanno interessato una zona boschiva, fortunatamente distante dalle abitazioni. La situazione viene costantemente monitorata dagli operatori impegnati nelle operazioni di contenimento, con l'obiettivo di evitare che il rogo possa avvicinarsi alle zone abitate o propagarsi ulteriormente sul territorio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, affiancati da quattro squadre di volontari antincendio boschivo, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. Il fatto che l'incendio si sia sviluppato lontano dalle case consente di concentrare le attività direttamente sul fronte delle fiamme, senza al momento evidenziare particolari criticità per la popolazione. Le squadre stanno lavorando per circoscrivere il rogo e impedire che possa trovare nuovi punti di propagazione, anche in considerazione delle caratteristiche della zona interessata dall'incendio.

La situazione resta comunque sotto osservazione, anche perché le operazioni proseguiranno per tutta la notte. Dopo la fase di spegnimento, infatti, sarà necessario procedere con una lunga attività di bonifica, indispensabile per verificare la presenza di eventuali focolai ancora attivi e scongiurare il rischio di ripartenze. Il personale resterà quindi impegnato anche nelle prossime ore, con il presidio dell'area e il controllo del perimetro interessato dalle fiamme. L'obiettivo è arrivare alle prime ore di domani con l'incendio definitivamente sotto controllo.

Nel frattempo prosegue anche l'intervento a Pairola, sopra San Bartolomeo al Mare, dove l'incendio boschivo sviluppatosi nelle scorse ore ha richiesto un importante dispiegamento di mezzi e uomini. Per contrastare le fiamme, durante la giornata sono entrati in azione anche gli elicotteri e un Canadair, impegnati nei lanci dall'alto per cercare di contenere il fronte dell'incendio e agevolare il lavoro delle squadre a terra. L'intervento aereo si è aggiunto all'attività dei vigili del fuoco e dei volontari, impegnati a terra per limitare l'avanzata del rogo e mettere in sicurezza le aree interessate.

Anche in questo caso le operazioni non si concluderanno questa sera, ma continueranno durante la notte. Una volta ridotte le fiamme sarà infatti fondamentale procedere con la bonifica della zona e verificare con attenzione l'intero fronte interessato dall'incendio. I due interventi confermano ancora una volta l'impegno delle squadre antincendio sul territorio del Ponente, chiamate a operare contemporaneamente su più fronti. La situazione viene seguita costantemente e ulteriori aggiornamenti potranno arrivare nel corso delle prossime ore, in base all'evoluzione dei due incendi.