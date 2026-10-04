Geoplin Challenge Sanremo, spettacolo internazionale tra Portosole e la ciclabile: 800 atleti in gara

I presupposti affinché la quinta edizione di a Geoplin Challenge Sanremo fosse una festa di sport c’erano tutti ma la magia, grazie al grande triathlon internazionale, si è davvero realizzata. Portosole è stata la cornice perfetta allo spettacolo messo in scena dagli oltre 600 atleti (800 in tutto il weekend) che hanno preso parte all’evento del circuito Challenge Family organizzato dalla Riviera Triathlon 1992 e inserito nel calendario delle manifestazioni del Comune di Sanremo.

Poco dopo la splendida alba, è scattato il triathlon su media distanza con 390 atleti di 31 nazioni al via. 1,9 km di nuoto nelle acque che circondano la marina turistica di Sanremo, 81 km di ciclismo molto selettivi, resi ancora più impegnativi dal vento che ha soffiato durante tutta la giornata, 21 km di corsa sulla pista ciclopedonale della Riviera dei Fiori, velocissimi, fino ad arrivare al tunnel museo di Capo Nero che celebra la storia della Milano-Sanremo.

A trionfare è stato Henning Scholl (Ger) che in 4:14:57 ha ottenuto il suo primo successo assoluto nella distanza media, completando una bella rimonta della corsa; seconda piazza per il francese Hugo Courbot (4:15:04), terzo posto per Maxime Martellozzo (Fra) che ha chiuso in 4:20:03.

Successo tra le donne per la solidissima Lena-Maria Aichner (Aut), a segno in 4:55:15. Piazza d’onore per l’italiana Miriam Sader, che ha tagliato il traguardo in 4h59”03, terzo posto per la svizzera Lea Stettler.

Assegnati anche i premi speciali agli autori della migliore frazione podistica. Il vincitore Henning Scholl ha conquistato il Memorial Marco Gavino, la seconda classificata Miriam Sader ha conquistato il Memorial Ulrike Wachtler.

I primi sei classificati di ciascuna categoria hanno conquistato l’ambito slot per The Championship 2027, l’ambita finale mondiale del circuito Challenge Family.

Parla italiano il triathlon sprint, che ha percorso gli ultimi 10 km della Milano-Sanremo con la salita e la discesa del celebre Poggio di Sanremo che rendono il tracciato impegnativo e iconico. Tra i 250 atleti al via, il primo a tagliare il traguardo è stato Tommaso Fogliatto (Cuneo 1198), vincitore in 56:22 davanti a Sebastian Grassewitz (RN Imperia), che ha chiuso in 57:17, e a Vittorio Russo (RN Imperia) che ha tagliato il traguardo in 57:44. Tra le donne, ha trionfato Alice Bagarello (Jesolo Triathlon) in 1:03:05 davanti all’ungherese Zora Filep (Tiszaujvarosi Triathlon Club) che ha terminato in 1:05:17, e a Cecilia Bellabiti (DDS), terza in 1:07:57. Il trofeo Daniele Rambaldi, assegnato ai migliori Under 23, è andato proprio al vincitore Tommaso Fogliatto e alla seconda classificata nella graduatoria assoluta Zora Filep.

RISULTATI Geoplin Challenge Sanremo