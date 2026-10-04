Campionato Regionale Under 15: Camporosso travolgente, il Savona si arrende 6-1 al “Cordì Marinelli”

Ottima prestazione per i ragazzi del Camporosso che militano nel campionato regionale under 15. che nella terza giornata supera il Savona con un netto 6-1 al “Cordì Marinelli”.

Dopo un avvio difficile, sventato da un grande intervento del portiere rossoblù De Caro, i ragazzi di mister Luca Soncin prendono il largo. Al 33’ sblocca Roma, con un gran tiro da fuori area, poi nel recupero del primo tempo Catalano firma il raddoppio.

Nella ripresa i padroni di casa dilagano: al 48’ arriva il tris firmato ancora da Catalano (doppietta). Il Savona accorcia le distanze, ma tra il 52’ e il 53’ si scatena Di Bari con una micidiale doppietta lampo su due assist di Marino subentrato al 50’. Lo stesso Marino nel finale ribatte in rete una respinta del portiere per il definitivo 6-1.

Al di là del punteggio tennistico, a fare la differenza è stata la maturità di un gruppo unito, Impossibile premiare un solo migliore in campo ,è stata la solidità collettiva a fare la differenza. Una prestazione maiuscola per i ragazzi allenati da Mister Soncin e Mister Lopez.