eVISO: oltre 80 professionisti del settore Power alla VI edizione del Meeting Reseller

eVISO S.p.A. – società di tecnologia, quotata all’EGM – comunica che si è svolta oggi, presso il Center of Collective Intelligence di Saluzzo, la sesta edizione del Meeting Reseller eVISO, che ha riunito oltre 80 professionisti del settore power provenienti da tutta Italia.

Nel canale reseller, eVISO serve oltre 100 società di vendita partner, supportandone la crescita commerciale e la gestione operativa. Al 30 giugno 2026 i reseller luce abbinati ad eVISO erano 111, pari al 14% degli operatori iscritti all’Elenco Venditori Energia Elettrica.

La giornata si è concentrata su tre temi che incidono su clienti e margini delle società di vendita. Il primo è lo switching in 24 ore: con il cambio di fornitore in un giorno il cliente diventa «contendibile», e la riforma sposta sugli operatori nuovi oneri e nuovi processi di verifica. Il secondo è il mercato del gas, con il rapporto tra il prezzo all’ingrosso italiano (PSV) e il riferimento europeo (TTF) e il passaggio di eVISO da controparte commerciale a utente del bilanciamento. Il terzo è la Customer Intelligence: usare i dati sui clienti per trattenerli e acquisirli con una proposta di valore che va oltre il prezzo.

Nel pomeriggio i partner hanno partecipato a una sessione formativa sulle strategie di difesa della marginalità, per valorizzare la relazione commerciale e spostare la competizione dal prezzo al valore del servizio.

Lucia Fracassi, Amministratrice Delegata di eVISO, ha commentato: “Il valore è il terreno su cui si giocherà sempre di più la competizione nel mercato dell’energia. eVISO serve oggi 111 reseller luce, pari al 14% dei venditori di energia elettrica in Italia, e mette a disposizione dei partner tecnologia, dati, competenze e processi per trasformare la crescente complessità del mercato in opportunità di crescita e maggiore capacità di difendere i margini”.

Giada Giangreco, Direttrice Canale Reseller di eVISO, ha aggiunto: “Il Meeting Reseller nasce per questo: condividere conoscenza e strumenti che aiutino i nostri partner a conoscere meglio i clienti, prendere decisioni più efficaci e costruire relazioni capaci di andare oltre il prezzo. Per eVISO, creare valore significa crescere insieme all’ecosistema che utilizza la sua piattaforma”.