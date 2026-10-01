Imperia, dalla Camera di Commercio ripartono i corsi per creare una nuova impresa: sette incontri gratuiti fino al 5 novembre

Riparte il 13 ottobre a Imperia il percorso gratuito dedicato a chi vuole avviare una nuova attività. "Fare impresa: una guida pratica all'avvio" è il corso promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, nell'ambito del progetto Network CreaImpresa. Gli incontri si terranno nella sede camerale di via Tommaso Schiva 29 e proseguiranno fino al 5 novembre. L'iniziativa è rivolta agli aspiranti imprenditori e a chi ha avviato da poco un'attività, con l'obiettivo di fornire strumenti concreti per valutare e sviluppare una propria idea di business.

Il percorso è articolato in sette appuntamenti di circa due ore, con un primo incontro di inquadramento generale, quattro approfondimenti tematici e due moduli dedicati a specifiche tipologie di impresa. È possibile partecipare anche ai singoli incontri, per i quali potrà essere richiesto un attestato di frequenza. Chi seguirà il percorso potrà inoltre usufruire, fino a esaurimento delle risorse disponibili, di un voucher per una consulenza specialistica gratuita one-to-one con gli esperti delle associazioni di categoria aderenti e partecipare al bando della Camera di Commercio per i contributi alla creazione d'impresa.

Si parte martedì 13 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30, con "Il percorso per la creazione d'impresa e il lavoro autonomo: i principali step", a cura di Roberto Vegnuti della Camera di Commercio Riviere di Liguria. L'incontro sarà dedicato ai passaggi fondamentali per trasformare un'idea in un progetto imprenditoriale, dalla definizione del modello di business all'individuazione delle criticità e dei possibili rischi. In particolare saranno affrontati l'identificazione dell'idea d'impresa, la scelta della forma giuridica e delle risorse umane e materiali, oltre allo sviluppo del piano d'impresa.

Martedì 20 ottobre, dalle 15 alle 17, sarà la volta dell'inquadramento degli aspetti giuridici e fiscali, con Emanuel Giardina di Confartigianato Imperia. Il workshop approfondirà le diverse forme d'impresa, dalla ditta individuale alle società di persone e di capitali, fino alla cooperativa, insieme ai regimi fiscali e contabili e agli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio di un'attività. Una scelta, quella della forma giuridica, che incide su responsabilità, regime fiscale, costi e gestione quotidiana dell'impresa.

Giovedì 22 ottobre, dalle 15 alle 17, Fulvio Damonte di Confesercenti Imperia parlerà invece di "Business plan: una mappa per il successo". Il piano d'impresa sarà presentato non soltanto come documento utile nei rapporti con banche e investitori, ma soprattutto come strumento operativo per chiarire obiettivi, strategie, costi e ricavi. Il workshop proporrà indicazioni sulla struttura e sulle principali sezioni del business plan, oltre a suggerimenti pratici per costruire un progetto realistico e coerente.

Il quarto appuntamento, martedì 27 ottobre dalle 15 alle 17, sarà dedicato alle modalità per finanziare una nuova idea d'impresa. Lorenza Scapuzzi di Confcommercio Imperia illustrerà le principali fonti di finanziamento pubbliche e private, con particolare attenzione a bandi, incentivi, agevolazioni, microcredito e strumenti alternativi al credito bancario. Un incontro pensato per aiutare chi sta progettando una nuova attività a conoscere le opportunità disponibili, i requisiti di accesso e le modalità per presentare le richieste.

Giovedì 29 ottobre, dalle 15 alle 17, spazio invece al mercato e al marketing con il workshop "Conoscere ed affrontare il mercato: analisi e strategie di marketing", curato da CNA Imperia. Saranno affrontati i metodi per analizzare il mercato e i potenziali clienti, la valutazione della concorrenza e la definizione del valore aggiunto di un prodotto o servizio. L'obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti utili a comprendere il contesto nel quale intendono operare e a definire un'offerta efficace e mirata, partendo da target, segmenti e tendenze di consumo.

Il programma proseguirà martedì 3 novembre dalle 15 alle 17 con "La cooperativa: un'impresa condivisa e sostenibile". Simone Gaggino di Confcooperative Liguria, insieme a Rosangela Conte e Marco Trasso di Legacoop Liguria, presenteranno il modello cooperativo, fondato sulla partecipazione, sull'autogestione e sulla mutualità. Saranno illustrate le diverse tipologie di cooperative, gli ambiti di attività e l'iter necessario per la costituzione e la gestione di una realtà cooperativa.

A chiudere il ciclo sarà giovedì 5 novembre, dalle 15 alle 17, l'appuntamento dedicato all'impresa agricola. Elisa Merano di Confagricoltura Liguria, Tiziana Risso di CIA e Tiziana Rebuttato di Coldiretti Imperia affronteranno "Avviare un'impresa agricola: opportunità e normative", con un focus sulle caratteristiche dell'impresa agricola, sulle normative e sugli incentivi specifici e sulle strategie per valorizzare i prodotti del settore. Le iscrizioni sono ancora aperte e la partecipazione al percorso è gratuita. Informazioni sono disponibili sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria, alla sezione dedicata all'informazione economica e all'orientamento al lavoro.