LONGEV-Italia: è online il patrimonio di conoscenze  e buone pratiche del Forum

Il Forum è finito, il confronto continua. LONGEV-Italia, dopo aver trasformato Asti per due giorni in un laboratorio nazionale sulla longevità, diventa ora una vera e propria biblioteca digitale dell'invecchiamento sano e attivo: un patrimonio aperto di conoscenze, esperienze e buone pratiche a disposizione di professionisti, amministratori, associazioni e cittadini.

Sono online tutti gli atti della prima edizione: le registrazioni integrali delle sette sessioni di lavoro, le ricerche e gli studi presentati dagli esperti, le interviste ai protagonisti, la rassegna stampa e i progetti candidati al Premio LONGEV-Italia.

L'evento promosso da ASL AT insieme a Banca di Asti, ha coinvolto una platea vastissima di operatori. Il 25 e il 26 settembre, l'Auditorium e la sala conferenze della sede centrale di Banca di Asti hanno ospitato 90 esperti tra relatori e coordinatori delle 7 sessioni di lavoro e oltre 500 partecipanti.

Il confronto ha coinvolto istituzioni, mondo sanitario, università, ricerca, Terzo settore e comunità locali, mettendo a sistema esperienze diverse e affrontando il tema della longevità da più prospettive.

Si è parlato di attività fisica come farmaco sociale e come manutenzione del corpo che cambia; sono stati presentati i progetti "Grandi Anziani" di Age.Na.S – PNRR per la prevenzione, la telemedicina e l'assistenza. Si è fatto il punto sulle pratiche di "Prescrizione sociale" in corso in Italia; si è parlato di appropriatezza prescrittiva e medicina personalizzata; tecnologie al sostegno dell'autonomia dei soggetti fragili; di rivoluzione demografica e nuovo Welfare; di come "nutrire la longevità". Ed ancora di soluzioni per "Abitare la longevità" e della "Forza delle relazioni"

Il filo rosso è stato il superamento dell'equazione longevità uguale anzianità. Parlare di longevità significa parlare ai bambini e agli adolescenti, agli adulti e alle persone anziane, perché ciò che accade nelle diverse fasi della vita contribuisce a determinare come si arriverà alle età più avanzate. Significa quindi spostare l'attenzione dalla sola cura della malattia alla costruzione della salute, facendo della prevenzione una responsabilità condivisa tra sanità, istituzioni e comunità.

L'abbraccio con il territorio è stato suggellato dal Villaggio della Longevità promosso da ASL AT insieme all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Asti. Oltre 500 cittadini hanno visitato le 12 postazioni dedicate alla prevenzione e alla promozione della salute, ricevendo una "Pagellina della longevità". Un format sperimentale per il Villaggio che l'ASL AT intende riproporre in modo itinerante sul territorio. Medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e altri professionisti hanno accompagnato i cittadini attraverso consulenze, test, misurazioni e consigli pratici su salute cardiovascolare, glicemia, alimentazione, movimento, memoria, vista e udito, benessere psicologico, vaccinazioni e corretti stili di vita. A tutti i partecipanti è stato inoltre offerto lo "Spuntino della Longevità", preparato da Coldiretti Asti – Campagna Amica, con frutta fresca e secca e sedano: un modo semplice e concreto per richiamare il ruolo dell'alimentazione nella prevenzione e nella costruzione della salute nel corso della vita.

La due giorni si è conclusa con l'assegnazione della prima edizione del Premio LONGEV-Italia, nato per individuare, valorizzare e mettere in rete esperienze capaci di offrire risposte innovative alle trasformazioni prodotte dall'allungamento della vita. Si sono candidati 23 progetti da Nord a Sud Italia. La giuria composta dal Comitato Scientifico di LONGEV-Italia ha assegnato il primo premio al Piano "ANCHISE" dell'ATS Milano – Città Metropolitana di Milano. Il secondo posto è stato assegnato ex-aequo alla Regione Friuli-Venezia Giulia "FVG in movimento – Diecimila passi di salute" e all'ASL CN2 con il Progetto P.O.N.T.E (Percorsi Organizzati per le Malattie Neurodegenerative: Territorio ed Empowerment sociale). Al terzo posto la società campana Soresa spa con il progetto "SINFONIA – Farmacia dei Servizi".

Tutti i dettagli dei progetti e delle relazioni sono consultabili sul sito Longev-Italia – Laboratorio del buon vivere . Un archivio che dà continuità all'obiettivo con cui LONGEV-Italia è nato: mettere in rete competenze e progetti capaci di rispondere alla sfida di una società sempre più longeva, partendo da un principio emerso con forza dal confronto di Asti: la longevità non riguarda soltanto gli anziani, ma si costruisce in ogni età della vita.

LONGEV-Italia ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Asti, del Comune di Asti e dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.