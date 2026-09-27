Sanremo, riqualificazione di corso Garibaldi: il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia chiede la convocazione urgente della seconda commissione

"​Il progetto di riqualificazione di corso Garibaldi rappresenta un intervento di rilevante impatto urbanistico, viabilistico ed economico per la nostra città" - dicono i consiglieri comunali Elisa Balestra, in qualità di membro della II Commissione Consiliare Permanente per il gruppo consiliare Fratelli d’Italia, e Antonino Consiglio, Capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia - "​È fondamentale garantire un dibattito trasparente e approfondito sulle diverse soluzioni progettuali e sulle possibili alternative da adottare fin dalla fase preliminare. ​È imprescindibile il coinvolgimento e l’ascolto delle associazioni di categoria e del tessuto produttivo e commerciale direttamente interessato dai lavori e dal nuovo assetto della zona".