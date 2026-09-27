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Ventimiglia, Bertolucci: "Gru impatta contro palma al Resentello provocando un danneggiamento strutturale, abbattimento necessario"
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Politica | 27 settembre 2026, 07:05

Sanremo, riqualificazione di corso Garibaldi: il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia chiede la convocazione urgente della seconda commissione

"​È fondamentale garantire un dibattito trasparente e approfondito sulle diverse soluzioni progettuali e sulle possibili alternative da adottare fin dalla fase preliminare"

Sanremo, riqualificazione di corso Garibaldi: il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia chiede la convocazione urgente della seconda commissione

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia a Sanremo chiede la convocazione urgente della seconda commissione.

"​Il progetto di riqualificazione di corso Garibaldi rappresenta un intervento di rilevante impatto urbanistico, viabilistico ed economico per la nostra città" - dicono i consiglieri comunali Elisa Balestra, in qualità di membro della II Commissione Consiliare Permanente per il gruppo consiliare Fratelli d’Italia, e Antonino Consiglio, Capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia - "​È fondamentale garantire un dibattito trasparente e approfondito sulle diverse soluzioni progettuali e sulle possibili alternative da adottare fin dalla fase preliminare. ​È imprescindibile il coinvolgimento e l’ascolto delle associazioni di categoria e del tessuto produttivo e commerciale direttamente interessato dai lavori e dal nuovo assetto della zona".

​"Ai sensi del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari chiediamo la tempestiva convocazione della II Commissione Consiliare Permanente con il seguente ordine del giorno: esame ed approfondimento del DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) in essere relativamente al progetto di riqualificazione di corso Garibaldi, ai fini della successiva definizione progettuale, discussione e valutazione delle possibili soluzioni alternative e audizione e coinvolgimento delle associazioni di categoria del territorio" - affermano i consiglieri comunali.

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