Welfare: Berrino (FdI): "In Liguria 18.500 famiglie beneficiarie Dedicata a te Roma"

“Sono 18.524 le famiglie liguri beneficiarie della Carta ‘Dedicata a Te’, per un sostegno economico complessivo di 9 milioni e 262 mila euro. Numeri importanti che testimoniano il buon lavoro portato avanti dal Governo Meloni e dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, attraverso una misura concreta rivolta alle famiglie che hanno maggiormente bisogno di un sostegno al proprio potere d’acquisto”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, commentando i dati relativi alla Liguria della Carta ‘Dedicata a Te’.

"Nel dettaglio, in provincia di Genova sono interessati 8.423 nuclei familiari, per 4.211.500 euro; in provincia di Imperia 4.799 famiglie, per 2.399.500 euro; a Savona 3.097 famiglie, per 1.548.500 euro; alla Spezia 2.205 famiglie, per 1.102.500 euro. Il dato della provincia di Imperia è particolarmente significativo: quasi 4.800 famiglie, con risorse per circa 2,4 milioni di euro. Un intervento che assume ancora maggiore importanza in un territorio come il nostro, dove molte famiglie devono fare i conti con un costo della vita elevato e con le difficoltà proprie di una provincia di confine” prosegue Berrino. “'La Carta ‘Dedicata a Te’ rappresenta un esempio di come il Governo abbia scelto di intervenire con misure mirate e risorse che arrivano direttamente alle famiglie, sostenendo al tempo stesso i consumi alimentari e le produzioni italiane. Va quindi riconosciuto il grande lavoro svolto dal MASAF, che ha costruito e portato avanti una misura capace di coniugare attenzione sociale, tutela del potere d’acquisto e valorizzazione della nostra filiera agroalimentare. I numeri della Liguria e della provincia di Imperia parlano da soli.

Il Governo Meloni continua a dare risposte concrete, privilegiando i fatti agli slogan e destinando risorse a chi ne ha realmente bisogno. La Carta 'Dedicata a Te' è una delle dimostrazioni più evidenti di questo impegno e del buon lavoro che il Governo e il MASAF stanno portando avanti a sostegno delle famiglie italiane” conclude Berrino



