Bordighera Book Festival, quasi 200 bambini alla Caccia al Tesoro (Foto)

Quasi 200 bambini alla Caccia al Tesoro andata in scena ieri pomeriggio al Bordighera Book Festival.

I bimbi presenti, divisi in due turni, hanno seguito gli indizi su fiabe e racconti per trovare l'ambito tesoro. "E' stato un grandissimo successo" - commenta il sindaco Marzia Baldassarre - "Un particolare ringraziamento va all'organizzazione di Consuelo Benedetti, a Silvana e al consigliere comunale Sandra Silvestri".

Nel pomeriggio si sono anche svolti la premiazione del concorso letterario nazionale "Riflessi dal Ponente Ligure" dedicato a Dino Taggiasco; all'officina della natura: le piccole creature del parco un laboratorio "Le farfalle variopinte" con Robirò di Delfi arte e sport asd e diversi incontri. Luca Valentini ha presentato "Misteri di Liguria", Romolo Giordano e Giorgio Caudano hanno parlato de "Le stelle del gusto" mentre Lorenzo Beccati ha illustrato "Il santo che annusava i treni". Alessandro Carassale ha presentato "L'olio di Genova" mentre Lorenzo Clemente e Yuri Tuci hanno parlato di "Caregiver Motherfucker. La nave di Teseo" a cura dell'associazione Salone Umorismo mentre l'Aperibook è stato con Claudio Pglieri e "Le promesse spose". La serata è proseguita con Giuseppe Conte che ha presentato "Della stessa sostanza dei sogni. Monologhi del mito" accompagnato dalle letture di Loredana De Flaviis e dalla musica del maestro Marco Balbo. L'evento, è stato, infine, allietato da Big G & The Funky Fellas Live.

Oggi, domenica 30 agosto alle 17 all'officina della natura: le piccole creature del Parco vi sarà un laboratorio "Uccellini deliziosi" con Robirò di Delfi arte e sport asd. Alle 17 all'area bimbi vi sarà Vintage games mentre allo spazio Ulivi, sempre alle 17, Luciano Villa presenterà "Gli spiriti della valle". Alle 17.15 allo spazio Arena Salvatore Vento parlerà de "La famiglia Rossi a Bordighera", alle 17.45 allo spazio Ulivi Davide Bergo illustrerà "Fino all'ultimo respiro", alle 18, allo spazio Arena Gisella Merello presenterà "La regina Margherita a Bordighera - queen Margherita in Bordighera", alle 18.15, aperibook con Elisa De Leo e il suo "Non chiamatemi first lady - sfumature e sfaccettature di vita accanto ad un politico", alle 18.30, allo spazio Ulivi, Giulio Geluardi Maria presenterà "Giustizia Naturale", alle 18.45 allo spazio Arena Simone Tempia parlerà di "Gran Galà con delitto", alle 19.15 aperibook con "Oltre il possesso: la libertà delle donne nei romanzi noir", dialogo tra Valeria Bianchi Mian de "L'angelo di sangue" e Daniela Mencarelli Hofmann de "L'ombra di Perseo", alle 19.30 allo spazio Ulivi Laura Guglielmi parlerà di "Mary Shelley. La meravigliosa creatura", alle 21.15 allo spazio Arena Piergiorgio Odifreddi parlerà di "Cattivo maestro. Bertrand Russel: logico, ateo, libertino, pacifista" e alle 22.30 la serata si concluderà con l'esibizione di Wine and Roses Jazz Quintet.