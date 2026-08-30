40 anni di Vele d'Epoca: Cna Imperia porta in banchina imprese, eccellenze e progetti per il futuro della Riviera

Una piccola piazza ligure sul molo, aperta per dodici ore al pubblico delle Vele d'Epoca. Uno spazio nel quale incontrare le imprese, assaggiare i prodotti, conoscere le storie, scoprire i nuovi progetti di CNA Imperia e comprendere come tradizione, innovazione, turismo e sostenibilità possano comporre un unico racconto della Riviera. È questo il contributo che CNA Imperia porterà martedì 1° settembre alla giornata inaugurale della 40ª edizione delle Vele d'Epoca di Imperia, nella prestigiosa cornice di Calata Anselmi. Dalle 10 alle 22, nello stand della Camera di Commercio Riviere di Liguria riservato alle associazioni di categoria, CNA Imperia proporrà un programma articolato che attraversa ospitalità, produzioni agroalimentari, mestieri, cultura del gusto, tutela del mare e nuove forme di promozione territoriale.

Non una successione di assaggi, ma una vetrina viva del sistema produttivo locale e del lavoro che l'associazione svolge ogni giorno per rappresentarlo, metterlo in rete e farlo conoscere. CNA Imperia rivolge un sentito ringraziamento alla Camera di Commercio Riviere di Liguria e in particolar modo al presidente Enrico Lupi per avere scelto di riunire nello spazio camerale tutte le associazioni di categoria e per avere offerto a CNA, alle sue imprese, ai prodotti d'eccellenza e ai progetti in via di lancio un'occasione di visibilità dentro una manifestazione capace di richiamare equipaggi, armatori, visitatori e operatori italiani e internazionali. Una scelta che rafforza la collaborazione istituzionale e rende concretamente protagonisti coloro che producono valore, identità e occupazione sul territorio. Il viaggio inizierà alle 10.30 con l'anteprima di "Breakfast in Riviera - L'arte dell'ospitalità e della colazione mediterranea", progetto ideato e promosso da CNA Imperia per portare stabilmente le eccellenze del Ponente nelle colazioni di alberghi e strutture ricettive.

La Canestra di Badalucco, il Panificio Nervino di Imperia, il Frantoio Sant'Agata di Oneglia e i Biscotti Gibelli di Vallecrosia mostreranno come il primo gesto di accoglienza della giornata possa diventare esperienza turistica, incontro con le imprese e racconto autentico dei luoghi. La presentazione completa del progetto seguirà sabato 5 settembre, alle 10, sul roof dell'Hotel Nazionale di Sanremo. Alle 11.30 sarà la volta di «La Dolce Liguria», anteprima del Liguria Longevity Project, progetto di cui CNA Imperia è ideatrice e promotrice per valorizzare la Liguria come terra del vivere bene e a lungo. Lo chef Vincenzo Agrillo del ristorante Agrillo di Imperia interpreterà la cucina della longevità attraverso le materie prime e la cultura della Dieta Mediterranea, con l'olio DOP Riviera Ligure del Frantoio Sant'Agata di Oneglia. Un assaggio del progetto più ampio e strutturato che sarà presentato a MareCultura, il 19 e 20 settembre a Pian di Nave, Sanremo, mettendo a sistema clima, paesaggio, mare, alimentazione, movimento, relazioni sociali e patrimonio culturale. Alle 13 «Imperia nel piatto» porterà in banchina la Piscialandrea DE.CO., specialità identitaria della città, con Andrea Carli di A Sciamadda. La degustazione sarà anche un'incursione tra sapori, storie e produzioni della valle Arroscia, a partire dall'Aglio di Vessalico: un modo per ribadire il valore delle Denominazioni Comunali e delle imprese che custodiscono ricette capaci di raccontare una comunità. Dopo la Piscialandrea arriverà il caffè. Alle 14.30 Roberto Giuliani della Torrefazione Brasiliana di Imperia trasformerà una delle bevande più consumate al mondo in cultura, formazione ed esperienza. La dimostrazione dedicata allo Specialty Coffee metterà a confronto la moka, simbolo del rito italiano, e il caffè filtro, facendo scoprire come macinatura, acqua, tempi ed estrazione cambino profumi e aromi. Una realtà radicata a Imperia dal 1959 e da anni impegnata con CNA Imperia in corsi e percorsi professionalizzanti rivolti agli operatori e agli appassionati. Alle 16 la merenda diventerà sorpresa con il maestro gelatiere Aldo De Michelis, anima creativa di Perlecò ad Alassio e Albenga e impresa associata a CNA Imperia. «Il gelato che non ti aspetti» mostrerà come tecnica, contaminazione e materie prime liguri possano trasformare il gelato artigianale in un linguaggio capace di parlare del territorio. L'incontro sarà anche l'occasione per presentare il suo libro «Un bouquet di gelato. Contaminazioni che sanno di buono». Alle 17 lo sguardo si rivolgerà alla tutela del mare con l'educational della campagna «Stop Food Oils and Fats in the Sea». CNA Imperia e Nuova C.Plastica presenteranno il kit destinato ai diportisti per raccogliere a bordo gli oli alimentari esausti, evitando che quelli provenienti anche da tonno, sardine e verdure sott'olio finiscano negli scarichi o nel Santuario dei Cetacei. La tanichetta «Marino», il balenottero simbolo della campagna, sarà affiancata dal gioco educativo «I Guardiani del Mare - Race to 2030», dedicato ai bambini e all'Obiettivo 14 dell'Agenda ONU 2030. L'iniziativa prosegue il percorso ambientale avviato da CNA Imperia a MareCultura 2025 e guarda alla costruzione di una rete stabile con porti, circoli nautici e operatori.

Dopo la cerimonia inaugurale delle 18, alle 18.45 il mare incontrerà la vigna. Le ostriche del Golfo dei Poeti e il Pigato dell'Alta Valle Arroscia, presentato nell'ambito del progetto «Ranzo Is Wine», saranno protagonisti di una degustazione con l'assessore regionale all'Agricoltura e alla Pesca Alessandro Piana, il sindaco di Ranzo Giancarlo Cacciò e il sommelier AIS Giovanni Revello. Un'alleanza tra maricoltura, viticoltura, amministrazioni e imprese che supera i localismi e racconta una sola Liguria, dal Golfo dei Poeti alle vigne della Valle Arroscia. Alle 21 il Liguria Longevity Project tornerà protagonista con il laboratorio sui Botanical Longevity Drink. Marco Ravera e Silvia Parodi, con l'Agriturismo Il Colletto e Tastee.it, racconteranno i fiori eduli, gli estratti botanici e la Garden Therapy, abbinandoli all'Acqua Minerale Calizzano Fonti Bauda, partner ufficiale del progetto. Begonia, rosa, acqua minerale e ricerca diventeranno una proposta contemporanea nella quale agricoltura, benessere, sostenibilità e convivialità si incontrano. Alle 21.15 l'«Ultimo giro di Riviera» accompagnerà il pubblico verso la conclusione della giornata con assaggi, incontri, racconti di bottega e una sorpresa finale.

"Abbiamo costruito una giornata che rappresenta ciò che CNA Imperia vuole essere per il territorio: una casa aperta delle imprese e, nello stesso tempo, un laboratorio nel quale le idee diventano progetti" - dichiara Luciano Vazzano, segretario di CNA Imperia - "Portiamo alle Vele d'Epoca aziende, persone e prodotti straordinari, ma anche una visione: la colazione come esperienza di ospitalità, la longevità come vocazione della Liguria, le DE.CO. come patrimonio delle comunità, il caffè e il gelato come cultura artigiana, il mare e l'ambiente come responsabilità collettiva. È il lavoro di una CNA che non si limita a occupare uno stand, ma crea contenuti, relazioni e opportunità. Ringraziamo la Camera di Commercio Riviere di Liguria per avere creduto nel valore di uno spazio condiviso tra le associazioni di categoria e per avere dato alle nostre imprese una vetrina importante nella manifestazione. Dietro ogni prodotto che presenteremo c'è un imprenditore, una famiglia, un mestiere, spesso una storia lunga generazioni. Il compito dell'Associazione è fare in modo che queste storie non restino chiuse nelle botteghe e nei laboratori, ma incontrino pubblico, operatori, istituzioni e nuovi mercati".

"Oggi più che mai un'impresa ha bisogno di un'associazione al proprio fianco: non soltanto per assisterla nei problemi quotidiani, ma per rappresentarla, darle voce e aprirle strade che da sola difficilmente potrebbe percorrere. Lo abbiamo dimostrato anche oltre confine con 'Riviera senza confini' e con l'apertura, il 22 luglio, dei due spazi 'L'Artisanat d'Italie' sul porto di Saint-Jean-Cap-Ferrat: una vetrina internazionale che, da luglio a settembre, ospita a rotazione imprese liguri dell'artigianato artistico, del vetro, del legno, del gioiello, della moda, della cosmetica, del design e dell'arte. Dalla Riviera dei Fiori alla Costa Azzurra e ora alle Vele d'Epoca, il messaggio è lo stesso: le nostre imprese hanno qualità e storie capaci di oltrepassare i confini; CNA deve accompagnarle e renderle protagoniste" - dice - "Questa giornata è il risultato di collaborazioni costruite nel tempo e di una fiducia reciproca tra Associazione e imprese. A tutti gli imprenditori, ai maestri artigiani, ai partner, alle istituzioni e a quanti verranno a incontrarci va il nostro ringraziamento. Nel quarantesimo anniversario di una manifestazione che ha fatto conoscere Imperia nel mondo, non possiamo che augurare alle Vele d'Epoca, alla città, alle nostre imprese e a tutto il territorio: buon vento!".