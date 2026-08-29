'SacrArmonie' conclude il MusicOpera Festival nella Cattedrale di Ventimiglia

Si avvicina alla chiusura la seconda edizione del MusicOpera Festival, la rassegna promossa dall’Associazione MusicOperArtist che per tutta l’estate ha attraversato la Liguria e la Costa Azzurra con un calendario ricco di concerti, incontri e programmi dedicati alle molteplici forme della musica. Un percorso che ha registrato una partecipazione ampia e costante, confermando la manifestazione come una realtà culturale capace di creare dialogo tra artisti, pubblico e luoghi di particolare valore storico e artistico.

L’ultimo appuntamento della stagione è in programma domenica 30 agosto alle 21, nella suggestiva cornice della Cattedrale di Ventimiglia, con il concerto sacro “SacrArmonie”. Protagonisti della serata saranno il soprano Melissa Briozzo, il basso Dario Amoroso e l’organista Andrea Verrando, titolare dello strumento della Cattedrale. A guidare il pubblico nell’ascolto sarà il Maestro Andrea Elena, che introdurrà le pagine musicali offrendo chiavi di lettura e spunti di approfondimento.

Il programma propone un itinerario dedicato al repertorio sacro, dove le voci si intrecciano alle sonorità dell’organo, strumento intimamente legato alla storia liturgica e alla spiritualità del luogo. Un percorso pensato per valorizzare il rapporto tra musica e contemplazione, lasciando che le composizioni risuonino all’interno di uno degli spazi più significativi del patrimonio religioso cittadino.

Con questo concerto si chiude il cammino estivo del MusicOpera Festival 2026, che nel corso della sua seconda edizione ha presentato concerti vocali e strumentali, programmi dedicati alla riscoperta di repertori meno frequentati e appuntamenti ospitati in chiese e luoghi di particolare interesse storico del territorio.

Un ultimo incontro affidato alla musica sacra e alla suggestione della Cattedrale, per concludere un’estate che ha visto il Festival portare la musica in spazi diversi, creando occasioni di incontro tra pubblico, artisti e patrimonio culturale.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.



