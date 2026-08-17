Santo Stefano al Mare, i Fingerlips in concerto per una notte nel segno degli anni ’80

Il borgo marinaro di Santo Stefano al Mare si prepara a compiere un vero e proprio tuffo nel passato e a rivivere l'energia travolgente degli indimenticabili anni ’80. Giovedì 20 agosto, a partire dalle ore 21.30, la centralissima Piazza Baden Powell diventerà la cornice scenografica del concerto dei Fingerlips, formazione pronta a portare in scena le sonorità, i colori e le atmosfere di uno dei decenni più iconici ed amati della storia della musica moderna.

L'evento rappresenta uno dei momenti clou del ricco calendario di “San Steva Summer Live 2026”, la rassegna estiva promossa dal Comune di Santo Stefano al Mare in collaborazione e con il contributo della Regione Liguria. L'iniziativa punta a vivacizzare l'intero borgo durante i mesi estivi offrendo a residenti e turisti un variegato programma di spettacoli, intrattenimento e grande musica dal vivo.

Quella proposta dai Fingerlips si preannuncia come una festa travolgente e coinvolgente, interamente pensata per cantare e ballare in piazza. I sei musicisti della band guideranno il pubblico attraverso un viaggio musicale costellato di hit indimenticabili, medley trascinanti e grandi classici che hanno segnato la memoria collettiva di un'intera generazione e che continuano ancora oggi ad affascinare ed entusiasmare spettatori di ogni età. Uno spettacolo dal vivo rigorosamente suonato con voci e strumenti protagonisti, impreziosito da un look curato nei minimi dettagli e da una carica emotiva capace di rendere imprevedibile ed unica l'esibizione.

Come sottolineato dal consigliere delegato al Turismo e Manifestazioni del Comune di Santo Stefano al Mare, Federico Corradi, la rassegna estiva nasce con l'intento preciso di accompagnare la stagione con proposte capaci di unire generazioni diverse. Il concerto dei Fingerlips trasformerà la piazza in un autentico punto di incontro e di festa, offrendo a turisti e residenti un'occasione speciale di divertimento e condivisione che arricchisce l'offerta turistica del territorio.

L'appuntamento per tutti gli appassionati della grande musica e degli anni ’80 è fissato dunque per giovedì 20 agosto alle ore 21.30 in Piazza Baden Powell, per una serata all'insegna dello spettacolo e del divertimento all'aperto.