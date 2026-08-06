Il Centro Studi Musicali Stan Kenton piange Francesco Guccini

Il Centro Studi Musicali “Stan Kenton” apprende con grande tristezza l’odierna notizia della morte di Francesco Guccini, un cantautore da sempre stimato e che per certi aspetti ha ispirato la linea dell’associazione sanremese. Nel lontano 1992 i fondatori Freddy Colt e Thommy Campbell fecero a Guccini una lunga intervista sull’influenza del jazz e del blues nelle sue canzoni, intervista che fu trasmessa sulle onde di Radio Amicizia e molti anni dopo pubblicata sulle colonne del “Mellophonium”, l’organo di stampa del Centro Studi.

Nel 2015 un intero numero della rivista sanremese di cultura musicale fu dedicato a lui con articoli firmati da critici come Massimo Cotto, Guido Michelone, Giovanni Choukhadarian, Massimo Baldino e altri. Ancora nell’autunno 2024 il “Mellophonium”, edito in occasione dei 50 anni del Premio Tenco, fu intitolato “Radici” e presentava in copertina una rara foto dei membri storici del Club Tenco riuniti a casa Guccini a Pàvana. Ma la gratitudine maggiore resta quella per le sue opere, per le sue canzoni che esprimevano la sua solida e vasta cultura, e anche per i suoi libri. Alla Mediateca della Pigna “Valerio Venturi”, sede del Centro Studi, è conservata – in vinile e in cd – l’intera discografia dell’artista. Auspichiamo che Sanremo, come città e come realtà culturale, possa rendere omaggio al Maestro Francesco Guccini.