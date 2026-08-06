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Attualità | 06 agosto 2026, 14:37

Il Centro Studi Musicali Stan Kenton piange Francesco Guccini

Dalla storica intervista del 1992 ai numeri monografici del “Mellophonium”, l'associazione sanremese rende omaggio al cantautore e auspica un riconoscimento da parte della città

Francesco Guccini

Francesco Guccini

Il Centro Studi Musicali “Stan Kenton” apprende con grande tristezza l’odierna notizia della morte di Francesco Guccini, un cantautore da sempre stimato e che per certi aspetti ha ispirato la linea dell’associazione sanremese. Nel lontano 1992 i fondatori Freddy Colt e Thommy Campbell fecero a Guccini una lunga intervista sull’influenza del jazz e del blues nelle sue canzoni, intervista che fu trasmessa sulle onde di Radio Amicizia e molti anni dopo pubblicata sulle colonne del “Mellophonium”, l’organo di stampa del Centro Studi.

Nel 2015 un intero numero della rivista sanremese di cultura musicale fu dedicato a lui con articoli firmati da critici come Massimo Cotto, Guido Michelone, Giovanni Choukhadarian, Massimo Baldino e altri. Ancora nell’autunno 2024 il “Mellophonium”, edito in occasione dei 50 anni del Premio Tenco, fu intitolato “Radici” e presentava in copertina una rara foto dei membri storici del Club Tenco riuniti a casa Guccini a Pàvana. Ma la gratitudine maggiore resta quella per le sue opere, per le sue canzoni che esprimevano la sua solida e vasta cultura, e anche per i suoi libri. Alla Mediateca della Pigna “Valerio Venturi”, sede del Centro Studi, è conservata – in vinile e in cd – l’intera discografia dell’artista. Auspichiamo che Sanremo, come città e come realtà culturale, possa rendere omaggio al Maestro Francesco Guccini.

Redazione

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