Sanremo: Hotel Globo, via libera dei Vigili del Fuoco: concluso con esito positivo l'iter sulla sicurezza antincendio

Via libera dei Vigili del Fuoco sulla sicurezza antincendio dell'Hotel Globo di Sanremo. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia ha infatti concluso con esito favorevole il procedimento relativo alla SCIA antincendio presentata dalla struttura, attestando il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e la sussistenza dei requisiti di sicurezza dell'intero albergo. L'esito positivo arriva al termine dell'iter tecnico e rappresenta un passaggio significativo per lo storico hotel del centro cittadino. La verifica ha interessato sia la documentazione progettuale e integrativa presentata dalla società sia gli aspetti relativi alla sicurezza della struttura. Un risultato che la Direzione dell'Hotel Globo accoglie con soddisfazione, sottolineando l'attenzione dedicata nel tempo alla prevenzione e alla tutela di ospiti e personale.

Il procedimento si è concluso dopo il sopralluogo tecnico effettuato dai Vigili del Fuoco e l'esame degli atti prodotti dall'azienda. Il provvedimento conferma la conformità dell'Hotel Globo alle disposizioni previste dal D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi. Si tratta di un passaggio che certifica il completamento dell'iter previsto dalla normativa per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza antincendio. Negli ultimi anni la proprietà ha infatti portato avanti una serie di interventi di adeguamento e ammodernamento degli impianti e dei dispositivi presenti nella struttura. Un percorso che ha riguardato diversi sistemi destinati alla prevenzione e alla gestione delle emergenze. Tra gli interventi figurano l'aggiornamento dei sistemi di protezione, dell'impianto idrico antincendio, degli idranti e degli estintori, oltre all'installazione del sistema di allarme vocale EVAC.

Per la Direzione dell'Hotel Globo, il risultato rappresenta un ulteriore punto fermo nel percorso intrapreso sul fronte della sicurezza. "Questo risultato rappresenta un importante traguardo e conferma l'impegno costante dell'Hotel Globo verso la sicurezza, la qualità e il rispetto delle normative vigenti. È un riconoscimento del lavoro svolto per offrire ai nostri ospiti un ambiente affidabile e sicuro". L'obiettivo dichiarato dalla proprietà è quello di garantire agli ospiti i più elevati standard di sicurezza, attraverso interventi di adeguamento e aggiornamento degli impianti. L'esito favorevole del procedimento arriva quindi al termine di un lavoro sviluppato nel corso degli ultimi anni. Un'attività che ha interessato tanto gli aspetti tecnici quanto i sistemi destinati alla gestione delle eventuali situazioni di emergenza. La conclusione positiva dell'iter costituisce, in questo senso, una conferma del percorso intrapreso.

L'attestazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia rappresenta inoltre una nuova conferma dell'attenzione riservata dalla struttura alla tutela degli ospiti, del personale e di tutte le persone che frequentano l'albergo. L'Hotel Globo, uno degli alberghi storici di Sanremo, lega così il risultato ottenuto al più ampio percorso di crescita e valorizzazione della struttura. La proprietà evidenzia in particolare gli investimenti effettuati per rendere gli impianti di sicurezza sempre più adeguati alle esigenze dell'hotel e alle prescrizioni normative. Il via libera sulla SCIA antincendio costituisce quindi un passaggio importante all'interno di questo percorso. La conclusione favorevole del procedimento arriva dopo le verifiche tecniche previste e consolida il lavoro svolto sul fronte della prevenzione incendi. Per la struttura sanremese si tratta di un risultato che rafforza l'attenzione alla sicurezza come elemento centrale dell'accoglienza.