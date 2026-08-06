Il Club Tenco ricorda Francesco Guccini, punto di riferimento della canzone d'autore italiana (Foto)

Il Club Tenco ricorda Francesco Guccini con un messaggio di profonda gratitudine e commozione, rendendo omaggio a una figura che ha rappresentato molto più di un semplice cantautore:

"Per noi del Club Tenco Francesco Guccini non era solamente un cantautore. Era un punto di riferimento assoluto, uno dei primissimi che ha creduto nella forza visionaria dell'idea di Amilcare Rambaldi: presente già prima della rassegna e della nascita del Premio Tenco, molto generoso in tutti questi anni.

Con alcuni di noi il rapporto era diventato un legame profondo e fraterno.

Dell'intellettuale e del cantautore sappiamo tutto: ha rivoluzionato la direzione della canzone italiana, ha creato una dignità letteraria che prima era messa in discussione, perché la canzone sembrava un'arte di serie B.

Francesco Guccini è stato un artista straordinario, che ha abbracciato tutte le potenzialità della canzone: da quella di lotta a quella intima, dagli americani ai francesi, lui è stato un raccordo e un caleidoscopio di capacità artistiche.

Il Club Tenco non sarebbe stato lo stesso senza Francesco Guccini: La nostra gratitudine è immensa, il nostro dolore incolmabile."