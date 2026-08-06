Sanremo, scatta il censimento 2026: in arrivo 21 rilevatori per mappare famiglie e abitazioni

Scatta a Sanremo la macchina organizzativa per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026, insieme alle altre indagini statistiche previste dall'Istat. Il Comune ha infatti pubblicato la determinazione dirigenziale numero 3957 del 4 agosto, con cui viene indetta una selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria di rilevatori statistici. Il provvedimento arriva dopo che la precedente selezione riservata ai dipendenti comunali aveva prodotto un solo idoneo, un numero ritenuto insufficiente rispetto alle necessità. Per il censimento 2026 l'Istat ha comunicato infatti che il numero massimo di rilevatori previsto per Sanremo è di 21 unità. La selezione esterna resta comunque subordinata allo scorrimento, risultato infruttuoso o insufficiente, della graduatoria interna.

Il nuovo avviso riguarda rilevatori che potranno avere anche compiti di operatore di back office o coordinatore. L'attività si svolgerà sul territorio comunale e comprenderà, per i rilevatori, la raccolta delle informazioni presso le unità interessate, prevalentemente le famiglie, attraverso interviste effettuate con il sistema informatico predisposto dall'Istat o tramite l'app Rilevo. Previsto anche il recupero delle mancate risposte e la segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento di eventuali violazioni dell'obbligo di risposta. Gli operatori di back office potranno invece fornire assistenza anche telefonica e presso i Centri Comunali di Rilevazione, mentre ai coordinatori spetteranno attività di supporto, monitoraggio e organizzazione.

Il censimento, oltre alla sua funzione statistica, rappresenta un momento importante per aggiornare la fotografia reale della città, delle famiglie e degli alloggi presenti sul territorio. Ed è proprio questa attività capillare sul territorio che può assumere un interesse anche sul fronte della Tari e dell'eventuale evasione o mancata dichiarazione: la verifica delle unità abitative e delle informazioni relative alle persone e agli alloggi può infatti mettere in evidenza situazioni che meritano successivi approfondimenti da parte degli uffici comunali competenti. L'avviso, tuttavia, individua formalmente come finalità quella delle indagini statistiche e del censimento Istat e non attribuisce ai rilevatori specifici compiti di controllo tributario. L'eventuale utilizzo delle informazioni per altri adempimenti dovrà quindi avvenire nell'ambito delle competenze e delle procedure previste.

Per partecipare alla selezione occorre avere almeno 18 anni, essere in possesso del diploma di scuola superiore, conoscere e utilizzare i principali strumenti informatici e avere un'ottima conoscenza della lingua italiana. È inoltre richiesta la disponibilità a spostarsi in qualsiasi zona del territorio comunale con mezzi propri e a proprie spese: il Comune precisa infatti che non saranno rimborsati carburante, parcheggi o altre spese di questo tipo. Tra gli elementi preferenziali figura l'esperienza nelle rilevazioni statistiche e, in particolare, nelle interviste. Per chi aspira anche alle funzioni di coordinatore sono richiesti ulteriori requisiti, tra cui una laurea in discipline statistiche, economiche o sociali e specifiche esperienze di supervisione o coordinamento.

La graduatoria sarà formata esclusivamente sulla base dei titoli, senza quindi una prova selettiva. Il punteggio tiene conto, tra l'altro, del titolo di studio universitario, delle esperienze maturate come rilevatore in indagini Istat e nei censimenti, delle attività di coordinamento o supervisione, dell'esperienza presso uffici demografici, anagrafici, elettorali o statistici e delle competenze informatiche certificate con ECDL. Per esempio, l'esperienza come rilevatore in un'indagine statistica Istat vale 3 punti per ciascuna indagine, mentre l'attività di rilevatore in un censimento vale 4 punti per ciascun censimento. La graduatoria sarà utilizzata per scorrimento, tenendo conto delle esigenze organizzative e delle modalità stabilite dall'Istat.

L'incarico non comporterà l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con il Comune di Sanremo. Il conferimento avverrà attraverso un contratto di collaborazione autonoma e i compensi saranno determinati sulla base dei parametri fissati di volta in volta dall'Istat. Si tratta di somme lorde e onnicomprensive, comprensive quindi delle eventuali spese sostenute, e saranno liquidate in un'unica soluzione dopo che l'Istat avrà versato al Comune le relative risorse. La spesa per i compensi sarà impegnata successivamente, con un'apposita determinazione collegata al conferimento degli incarichi. La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità indicate nell'avviso, direttamente all'Ufficio Protocollo oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal Comune, esclusivamente da un indirizzo Pec. Alla domanda devono essere allegati il curriculum vitae datato e sottoscritto e la copia di un documento di identità in corso di validità. La data ultima di presentazione sarà quella indicata nell'avviso di selezione.

La macchina del censimento, dunque, entra nella fase operativa anche a Sanremo. Fino a 21 rilevatori potranno essere coinvolti nelle attività previste per il 2026, con un lavoro che porterà gli operatori a contatto diretto con famiglie e abitazioni del territorio. Un'attività pensata per costruire dati statistici aggiornati sulla città, ma che, proprio per la sua presenza capillare sul territorio, potrà fornire anche elementi utili agli uffici comunali per individuare eventuali situazioni da approfondire, compreso il tema delle posizioni Tari. La graduatoria avrà validità esclusivamente per le indagini statistiche e per il censimento che si svolgeranno nell'anno in corso.