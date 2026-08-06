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Attualità | 06 agosto 2026, 13:51

Sanremo, modifiche alla viabilità in via Val d'Olivi nella notte tra il 6 e il 7 agosto per un intervento urgente sulla rete elettrica

Divieto di transito all'altezza del civico 201 dalle 22 alle 6. Per raggiungere Sanremo e Poggio sarà necessario utilizzare via Duca d'Aosta

Sanremo, modifiche alla viabilità in via Val d'Olivi nella notte tra il 6 e il 7 agosto per un intervento urgente sulla rete elettrica

L’Ufficio Viabilità informa che, per consentire un intervento urgente sulla rete elettrica, sarà istituito il divieto di transito in via Val d'Olivi, all'altezza del civico 201, dalle ore 22.00 di giovedì 6 agosto alle ore 6.00 di venerdì 7 agosto.

Durante la chiusura, la viabilità sarà garantita:

  • da Sanremo fino al tratto interessato dai lavori
  • da Poggio fino al tratto interessato dai lavori.

Non sarà invece possibile attraversare via Val d’Olivi oltre il punto di chiusura.

Per gli spostamenti tra Sanremo e Poggio, in entrambi i sensi di marcia, sarà necessario utilizzare il percorso alternativo attraverso via Duca d'Aosta.

Il provvedimento è necessario per consentire l'esecuzione dei lavori di riparazione di un cavo di media tensione guasto, che saranno effettuati dalla ditta incaricata da ENEL.

Files:
 Ordinanza Dirigenziale n. 456 – Modifiche alla viabilità in via Val d Olivi (153 kB)

Redazione

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