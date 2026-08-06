Verde pubblico a Camporosso, taglio dell'erba al parco giochi Padre Santo. Gibelli: "Calendario degli interventi rispettato con regolarità" (Foto)

Taglio dell'erba al parco giochi Padre Santo a Camporosso. L'intervento si è svolto ieri mattina.

L'Amministrazione comunale segue una programmazione per mantenere pulito il verde urbano presente in città. "Il parco giochi 'Padre Santo' si presenta nuovamente curato grazie al taglio dell’erba effettuata dai giardinieri comunali Diego e Luca, come previsto nel programma settimanale" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "La gestione del verde pubblico riguarda oltre 70.000 metri quadrati di aree verdi e più di 1.000 alberi distribuiti sul territorio comunale. Un patrimonio importante che richiede programmazione, continuità e interventi organizzati. Tra uno sfalcio e il successivo può, quindi, accadere che alcune aree presentino temporaneamente un’erba più alta, in attesa del proprio turno di manutenzione".

Sono in programma, nei prossimi giorni, interventi in via Verdi, piazza Bosio Adorni e via Roma. "Il calendario degli interventi viene rispettato con regolarità anche in un periodo particolarmente impegnativo, caratterizzato dalle elevate temperature, dagli appuntamenti legati alle manifestazioni estive e dal periodo delle ferie. Nei prossimi giorni i lavori proseguiranno in via Verdi, piazza Bosio Adorni, via Roma e, a seguire, nelle altre zone del territorio comunale" - sottolinea il primo cittadino - "La cura del verde pubblico è un lavoro quotidiano che richiede organizzazione, costanza e impegno. Un’attività spesso poco visibile ma fondamentale per mantenere Camporosso ordinata, accogliente e vivibile. Ogni area ha il proprio turno di manutenzione ma nessuna viene dimenticata".