LAGO: l’armadio come elemento di architettura, tra progettazione al centimetro e sistemi di apertura

È l’arredo più ingombrante della camera e, paradossalmente, quello che dovrebbe farsi notare di meno. Un armadio occupa una parete intera, condiziona le proporzioni della stanza e determina l’ordine quotidiano di chi la abita. LAGO, azienda italiana attiva dal 1976, lo tratta per quello che è: non un contenitore da collocare, ma un volume che entra a far parte dell’architettura dell’ambiente

Un’azienda che progetta per sistemi

Fondata da Giuseppe Lago, l’impresa porta con sé competenze manifatturiere che risalgono alla fine del XIX secolo, quando la famiglia lavorava il legno per realizzare i primi arredi. Dal 2006, sotto la guida di Daniele Lago, ha affiancato alla produzione una strategia internazionale e una progressiva digitalizzazione, arrivando a contare oltre 200 collaboratori e una presenza in più di 20 Paesi.

Progettare al centimetro, non scegliere una misura

Un armadio camera da letto firmato LAGO nasce da una progettazione su misura al centimetro, e questa non è una formula commerciale: significa che il volume può adattarsi a travi, nicchie e altezze fuori standard, situazioni frequenti nelle case italiane e quasi sempre irrisolvibili con un prodotto a misura fissa.

Le composizioni possono essere poggiate a terra o sospese a muro, con effetti molto diversi sulla percezione dello spazio: la versione sospesa alleggerisce il volume e libera il pavimento, quella a terra offre continuità e maggiore capienza. In entrambi i casi l’obiettivo dichiarato è la sparizione dell’arredo dentro l’architettura, non la sua esibizione.

Ante battenti o scorrevoli: dieci interpretazioni

La collezione conta dieci modelli, che si distinguono soprattutto per il modo in cui risolvono il fronte e l’apertura. L’Armadio N.O.W. si presenta come un unico volume in vetro; N.O.W. Quick costruisce invece un dialogo tra materiali diversi. Smart lavora sulle composizioni cromatiche, Key sull’eleganza di inserti in vetro.

Sul fronte delle aperture, Groove adotta una maniglia a tutta altezza che sembra scavata nel vetro, pensata per garantire ergonomia senza interrompere la superficie; Cut punta su un’apertura mimetica che lascia leggere il volume come elemento architettonico; Flapp integra completamente le maniglie. Per chi ha poco spazio di manovra davanti all’armadio, le versioni N.O.W. Sliding e N.O.W. Quick Sliding adottano ante a scorrimento. Chiude la collezione Et Voilà, dove tessuti pregiati sostituiscono le ante tradizionali.

Quanto spazio serve davvero

È l’errore più comune nella progettazione della zona notte: considerare solo l’ingombro del mobile. In realtà vanno calcolati la profondità utile, lo spazio di apertura delle ante e quello di passaggio, tre misure che insieme determinano se la stanza resterà vivibile.

È anche il motivo per cui la scelta tra battente e scorrevole raramente è estetica: davanti a un letto ravvicinato, un’anta a scorrimento può essere l’unica soluzione praticabile. Su questi calcoli il supporto di un progettista fa una differenza concreta, perché traduce le proporzioni della stanza in una configurazione realmente utilizzabile.

L’interno vale quanto il fronte

Un armadio si giudica quando si apre. Le composizioni LAGO sono accessoriabili con illuminazione interna, cassettiere e appendiabiti, da configurare in base a ciò che dovranno contenere: la distribuzione tra spazi appesi, ripiani e cassetti cambia radicalmente a seconda del guardaroba di chi la userà.

Per chi dispone di metrature maggiori esiste l’alternativa della cabina armadio, che offre una fruizione più aperta e scenografica là dove l’armadio con ante resta la soluzione più compatta e ordinata. LAGO propone entrambe le interpretazioni, comprese configurazioni pensate per ottimizzare ambienti di dimensioni contenute.

Dal configuratore al punto vendita

Per orientarsi tra modelli, finiture e attrezzature interne, l’azienda mette a disposizione un configuratore online che consente di visualizzare le soluzioni in tempo reale. Il progetto definitivo si costruisce però nei negozi e presso i rivenditori autorizzati, dove il supporto progettuale valuta lo spazio reale e definisce la configurazione più adatta.

Con una rete di oltre 500 punti vendita selezionati tra store monomarca e partner qualificati, LAGO è presente nei principali mercati internazionali dell’arredo. E resta fedele a un’idea semplice: nella zona notte, il risultato migliore è quello in cui l’armadio smette di sembrare un mobile e diventa parte della stanza.

















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