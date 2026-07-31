FORMEDIL Imperia ottiene la Certificazione per la Parità di Genere

FORMEDIL Imperia ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere dall'Organismo di certificazione SGS Italia, un importante riconoscimento che attesta l'impegno dell'Ente nella promozione di un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso delle pari opportunità.

La certificazione rappresenta un risultato significativo per l'Ente bilaterale della formazione e della sicurezza in edilizia della provincia di Imperia, confermando un percorso già avviato da tempo sul piano organizzativo, gestionale e culturale, volto a favorire la valorizzazione delle competenze, il contrasto a ogni forma di discriminazione e la piena partecipazione delle persone alla vita lavorativa.

Il conseguimento della certificazione assume un valore particolarmente rilevante anche in relazione al ruolo che FORMEDIL Imperia svolge sul territorio nell'ambito della formazione professionale, dell'orientamento, della sicurezza sul lavoro e dei progetti di inclusione socio-lavorativa. La parità di genere, infatti, non rappresenta soltanto un obiettivo interno all'organizzazione, ma costituisce un principio trasversale che orienta l'azione dell'Ente nei confronti di allievi, imprese, lavoratori, scuole, servizi territoriali e partner istituzionali.

"Questo risultato è motivo di grande soddisfazione per FORMEDIL Imperia e per tutto il sistema datoriale che rappresentiamo", dichiara il Presidente Andrea Veneziano. "La certificazione sulla parità di genere conferma la capacità dell'Ente di essere non solo un soggetto tecnico e formativo qualificato, ma anche un presidio culturale e organizzativo capace di accompagnare il settore delle costruzioni verso modelli più moderni, sostenibili e inclusivi. Per le imprese, investire sulle pari opportunità significa rafforzare la qualità del lavoro, attrarre competenze e costruire ambienti professionali più solidi e competitivi."

Soddisfazione viene espressa anche dal Vicepresidente Marco De Andreis, rappresentante della parte sindacale: "La parità di genere è un tema centrale per la qualità del lavoro e per la tutela delle persone. Come parte sindacale riteniamo importante che un ente bilaterale come FORMEDIL Imperia assuma un impegno concreto su questi temi, perché la formazione, la sicurezza e l'inclusione sono strumenti essenziali per ridurre le disuguaglianze e garantire pari dignità e pari opportunità nei percorsi professionali. Questa certificazione non è un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso che dovrà continuare con responsabilità e coerenza."

Il Direttore Francesco Castellaro sottolinea il valore strategico del riconoscimento anche nell'ambito della programmazione pubblica e dei progetti finanziati: "La certificazione per la parità di genere rafforza l'identità di FORMEDIL Imperia come Ente impegnato non solo nella formazione tecnica e nella sicurezza, ma anche nella promozione dell'inclusione sociale e lavorativa. Parità di genere, non discriminazione, accessibilità e inclusione sono principi orizzontali della programmazione FSE e rappresentano criteri fondamentali nella progettazione e nella realizzazione degli interventi formativi. Per noi significa tradurre questi principi in azioni concrete: attenzione alle persone, accompagnamento dei soggetti più fragili, valorizzazione delle differenze e costruzione di percorsi capaci di generare reali opportunità."

Il percorso di certificazione ha consentito all'Ente di rafforzare ulteriormente le proprie procedure interne, le politiche organizzative e gli strumenti di monitoraggio, con l'obiettivo di promuovere una cultura del lavoro fondata su equità, trasparenza, rispetto e partecipazione.

FORMEDIL Imperia conferma così la propria volontà di essere un punto di riferimento territoriale non solo per la crescita professionale del comparto edile, ma anche per la diffusione di una cultura della sicurezza, dell'inclusione e della parità, in coerenza con le priorità europee, nazionali e regionali in materia di lavoro, formazione e coesione sociale.