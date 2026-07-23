"GaduGroup: dal Verbano Cusio Ossola nasce la sicurezza integrata nei luoghi di lavoro

È nata nel Verbano-Cusio-Ossola, ma oggi opera stabilmente in Piemonte, Lombardia e Liguria, seguendo aziende e organizzazioni in gran parte d’Italia. GaduGroup rappresenta una realtà in crescita nel settore della sicurezza sul lavoro, della prevenzione incendi, della medicina del lavoro e delle consulenze ambientali, con un modello che punta sull’integrazione dei servizi.

L’azienda, fondata da Mirko Michael Mezzatesta, si è sviluppata partendo da un’idea precisa: riunire sotto un’unica struttura competenze diverse per offrire ad aziende, enti pubblici e amministratori un supporto completo nella gestione degli adempimenti normativi e delle attività legate alla sicurezza. Un approccio che consente di coordinare consulenza, formazione, prevenzione e assistenza tecnica attraverso un unico interlocutore.

(Mirko Michael Mezzatesta)

Un passaggio significativo nel percorso di crescita è stato l’ingresso di Altair S.p.A., guidata da Paolo Zanghieri, realtà che ha contribuito allo sviluppo del progetto imprenditoriale e alla creazione di un polo dedicato ai servizi per la sicurezza, mettendo a sistema competenze tecniche, capacità organizzative e radicamento territoriale.

(Paolo Zanghieri)

Il quartier generale si trova a Gravellona Toce, in via XX Settembre 180, mentre la rete operativa comprende anche le sedi di Domodossola, Ornavasso e Brugherio, dove trovano spazio uffici tecnici, ambulatori di medicina del lavoro, magazzini e aule per la formazione.

(La sede di Gadu Fire a Gravellona)

Il gruppo impiega oggi oltre 50 professionisti tra tecnici, consulenti, manutentori, medici, personale amministrativo e operatori specializzati. La divisione GaduSafety segue più di 500 aziende nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, occupandosi di formazione, valutazione dei rischi, incarichi di RSPP, redazione della documentazione obbligatoria e assistenza nell’applicazione della normativa. Tra le attività rientrano anche i servizi dedicati ai condomìni, con il supporto agli amministratori nella gestione della sicurezza delle parti comuni.

Sul fronte della prevenzione incendi, GaduFire assiste oltre 12.000 strutture. GaduMed esegue ogni anno più di 2.500 visite di medicina del lavoro, mentre GaduLab realizza oltre 1.000 consulenze ambientali.

Numeri che raccontano la crescita di un’impresa nata sul territorio e sviluppatasi attraverso un’organizzazione orientata alla gestione integrata della sicurezza, con l’obiettivo di semplificare per imprese e amministrazioni un ambito sempre più articolato e strategico.

(Gadu Med si trova presso Fisiodelta in Regione alle Nosere, 31 Domodossola)