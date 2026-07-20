Al via i lavori notturni di Rivieracqua in strada Bussana Vecchia

Prenderanno il via alle 23 di oggi, in strada Bussana Vecchia, i lavori notturni di Rivieracqua per il rifacimento del manto stradale. Si tratta di lavori indifferibili, per il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, disposti dopo gli interventi di posa della condotta.

Per permettere l’asfaltatura del tratto interessato, vista la ridotta ampiezza della sede stradale, è stato disposto un divieto di transito per tutte le categorie di veicoli (esclusi i mezzi di pronto intervento e soccorso).

Per permettere l’accesso a Bussana Vecchia è quindi utilizzabile il percorso alternativo, sia in salita sia in discesa, lungo via delle Fonti fino in valle Armea.

L’ordinanza prevede anche un divieto di sosta e fermata. I lavori, in programma fino a venerdì 24 luglio, si svolgeranno tra le ore 23 e le 6 del mattino, in modo da limitare i disagi al minimo.

Intanto, come da specifica richiesta del Comune di Sanremo, si sono conclusi nei tempi previsti i lavori di asfaltatura in via al Mare ad opera di Rivieracqua.