Dalle radici sanremesi alla Milano Beauty Week e all'America's Cup: NeMo Hub amplia i propri orizzonti

Sanremo continua a rappresentare il cuore pulsante dell'attività di NeMo Hub, ma lo sguardo della società è ormai rivolto a una dimensione nazionale, con nuovi progetti destinati a rafforzarne il ruolo nel settore dei grandi eventi. L'hub creativo, giovane realtà guidata da Samuele e Simone Priolo, ha infatti annunciato la roadmap strategica per il biennio 2026-2027, confermando da un lato il forte legame con il Festival della Canzone Italiana e, dall'altro, l'apertura verso nuovi appuntamenti di rilievo internazionale. Un percorso di crescita che parte proprio dalla città dei fiori e punta a consolidare una presenza sempre più significativa nel panorama degli eventi, del lifestyle e dell'entertainment.

Il primo importante appuntamento sarà nell'autunno del 2026 con la Milano Beauty Week, manifestazione dedicata al mondo della bellezza e del benessere. In questa occasione NeMo Hub curerà un format dedicato al lifestyle, ampliando ulteriormente il proprio raggio d'azione e mettendo a disposizione competenze maturate negli anni nell'organizzazione di eventi e nella valorizzazione dei brand. Si tratta di un tassello significativo all'interno di una strategia che punta a sviluppare nuove connessioni tra aziende, istituzioni e protagonisti del mondo creativo.

Il salto più ambizioso arriverà però nel 2027. Accanto alle ormai consolidate attività collaterali al Festival di Sanremo, NeMo Hub sarà protagonista anche a Napoli con un progetto definito dagli stessi promotori come inedito e mai realizzato prima, pensato in occasione dell'America's Cup. L'iniziativa, che accompagnerà uno degli eventi sportivi e nautici più prestigiosi al mondo, punta a proporre una nuova esperienza capace di coniugare intrattenimento, networking e valorizzazione del territorio, aprendo nuove prospettive anche per sponsor e partner istituzionali.

Alla base della crescita della società c'è un modello organizzativo che va oltre quello di una tradizionale agenzia di eventi. NeMo Hub si presenta infatti come un incubatore di idee e relazioni, capace di mettere in contatto brand, artisti e istituzioni seguendo l'intera filiera progettuale: dall'ideazione del concept alla produzione esecutiva, passando per la gestione degli sponsor, le digital PR, l'ufficio stampa e la realizzazione di contenuti multimediali. Un approccio integrato che negli ultimi anni ha consentito alla società di ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante nel settore.

Innovazione, networking e valorizzazione del territorio restano i principi che guidano l'attività dell'hub creativo. Obiettivi che, partendo dall'esperienza maturata a Sanremo e nel contesto del Festival, accompagneranno NeMo Hub verso nuove sfide nazionali e internazionali, con l'ambizione di trasformare i grandi eventi in occasioni concrete di visibilità, sviluppo e posizionamento strategico per aziende, investitori e partner.