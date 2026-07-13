Castel Vittorio inaugura il nuovo Forno Comunale: sabato prossimo la cerimonia con l'assessore regionale Alessandro Piana

Castel Vittorio si prepara a inaugurare il nuovo Forno Comunale, un'opera destinata a rappresentare un importante punto di riferimento per la comunità locale e per la valorizzazione delle tradizioni del territorio. La cerimonia inaugurale è in programma sabato alle 10 presso il Palazzo Comunale e vedrà la partecipazione delle autorità cittadine, della Pro Loco e dei residenti. L'iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e punta a celebrare la restituzione di uno spazio che potrà essere utilizzato per mantenere viva una delle consuetudini più radicate nei piccoli borghi dell'entroterra. L'evento è organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco.

A rendere ancora più significativa la mattinata sarà la presenza dell'assessore all'Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana, che prenderà parte alla cerimonia insieme alle istituzioni locali. L'inaugurazione rappresenterà un momento di incontro per la comunità, chiamata a condividere un traguardo importante per il paese. Al termine del taglio del nastro è infatti previsto un momento conviviale con un rinfresco nell'area feste Busciun, occasione per cittadini e ospiti di ritrovarsi insieme e festeggiare la nuova struttura. L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano partecipare a una giornata dedicata alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

L'invito porta la firma del sindaco Gian Stefano Oddera e del presidente della Pro Loco Roberto Carrozza, che danno appuntamento alla popolazione per una mattinata di festa e condivisione. L'obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini in un'iniziativa che unisce il recupero delle tradizioni, la promozione del territorio e la vita della comunità. Un'occasione per riscoprire il valore del forno comunale come luogo di aggregazione e identità, in un borgo che continua a investire nella tutela del proprio patrimonio storico e culturale.