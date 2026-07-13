Riva Ligure, riaperta completamente la passeggiata a mare: Giuffra, "Non è stata una passeggiata, ora inizia una nuova stagione"

Il lungo intervento di riqualificazione della passeggiata a mare di Riva Ligure entra in una nuova fase. Da oggi il percorso è infatti nuovamente completamente aperto, un traguardo che l'amministrazione comunale considera particolarmente significativo dopo mesi segnati da difficoltà tecniche, burocratiche e dall'aumento dei costi legato alle crisi internazionali. A tracciare un bilancio è il sindaco Giorgio Giuffra, che ha affidato ai social un messaggio nel quale racconta il percorso affrontato dall'amministrazione e guarda già ai prossimi interventi destinati a completare l'opera.

"Credeteci: non è stata una passeggiata. Ci siamo. La passeggiata a mare è di nuovo tutta aperta" esordisce il primo cittadino, che ricorre a un paragone volutamente provocatorio per descrivere quanto vissuto durante il cantiere. "Se dovessimo raccontare questi mesi con un'immagine, sceglieremmo quella di una lavanda gastrica dopo una brutta intossicazione alimentare. Un'esperienza che nessuno augura a nessuno. Faticosa, sgradevole, estenuante. Ma dalla quale si esce finalmente liberi, ripuliti, pronti a ricominciare", scrive Giuffra.

Il sindaco ripercorre quindi le principali criticità incontrate durante l'iter dell'intervento, sottolineando come gli ostacoli non siano mancati. "Abbiamo affrontato di tutto. Una burocrazia che sembrava non finire mai. Le crisi internazionali che hanno cambiato regole, tempi e costi. Ostacoli che, ad un certo punto, sembravano più grandi della voglia di andare avanti. Ma non ci siamo fermati. Perché quando credi in un progetto, hai un solo dovere: arrivare fino in fondo", evidenzia, rivendicando la volontà dell'amministrazione di portare a termine un'opera ritenuta strategica per il futuro del paese.

La riapertura, tuttavia, non rappresenta il punto conclusivo del progetto. Come spiega il sindaco, nelle prossime settimane la passeggiata continuerà ad arricchirsi con nuovi elementi destinati a renderla sempre più funzionale e accogliente. Tra gli interventi annunciati figurano il completamento della riedizione del 'muretto', i salottini inclusivi, le nuove panchine sul lato monte, i cestini gettacarte, le installazioni florovivaistiche e le scale di accesso al mare. Opere che andranno a completare un'infrastruttura pensata non solo come collegamento, ma anche come spazio di socialità e aggregazione.

"Piccole cose che trasformeranno l'infrastruttura in un luogo da vivere. Un luogo dove incontrarsi, fermarsi, giocare, guardare il mare. Non sta semplicemente finendo un lavoro, sta iniziando una nuova stagione per Riva Ligure. Ed è una stagione che vogliamo costruire insieme, un passo dopo l'altro. Credeteci: non è stata una passeggiata", conclude Giuffra, rilanciando il messaggio con cui ha voluto accompagnare la riapertura completa della passeggiata a mare.