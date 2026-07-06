50 anni di attività, BordigherAuto dei fratelli Lanzo inaugura la nuova esposizione vendite (Foto)

BordigherAuto dei fratelli Lanzo inaugura una nuova esposizione vendite in via degli Amici a Bordighera in occasione dei 50 anni di attività.

Tante persone, venerdì sera, si sono riunite nella nuova area, allestita dove una volta vi erano le statuine, per ammirare la vasta gamma di modelli dei veicoli multimarca, nuovi e a chilometro zero, tendenzialmente Kia, Ford, Nissan e Omoda & Jaecoo, ma anche usato certificato, a noleggio breve e a lungo termine e per complimentarsi con lo staff di BordigherAuto per il nuovo traguardo raggiunto.

Dal 1976, BordigherAuto è, infatti, specializzata nella vendita e riparazione di auto ed è in grado di offrire un’assistenza completa, che include anche il servizio di noleggio sia a breve che a lungo termine. All'evento erano presenti pure il sindaco Marzia Baldassarre, l'assessore Massimiliano Di Vito e il consigliere comunale Elisa Vagnetti.