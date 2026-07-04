Il piccolo credito resta caro: la stretta rallenta, ma per artigiani e micro‑imprese il costo del denaro non scende davvero

Alla pompa e allo sportello bancario le piccole imprese conoscono bene la stessa legge non scritta: i costi sono molto sensibili quando si tratta di salire, ma diventano assai più pigri quando devono scendere. È accaduto con i carburanti e accade anche con il credito. Per artigiani e piccole imprese il denaro resta caro, soprattutto quando il finanziamento richiesto è di importo contenuto: proprio la tipologia più frequente per acquistare un macchinario, rafforzare la liquidità, pagare fornitori o sostenere una fase di tensione finanziaria.

È quanto emerge da una elaborazione della CNA sui tassi applicati ai finanziamenti alle imprese al 31 dicembre 2025. Il dato più evidente è che, a parità di finalità, il denaro costa molto di più a chi chiede poco. Una distorsione che rischia di trasformare il credito da leva di crescita a fattore di selezione.

Per i finanziamenti destinati agli investimenti, il TAEG medio nazionale si attesta al 3,96%. Ma il costo varia in modo significativo in base all’importo del prestito: si passa dal 3,58% delle operazioni superiori a un milione di euro al 6,08% dei finanziamenti fino a 50mila euro, con un differenziale di 2,5 punti percentuali. Anche la fascia immediatamente successiva, tra 50mila e 125mila euro, resta su livelli elevati, con un tasso del 5,50%.

Il divario territoriale aggrava ulteriormente il quadro. I costi più elevati si rilevano in Valle d’Aosta, con il 5,30%, e in Calabria, con il 5,02%. In Liguria il TAEG per gli investimenti si attesta al 3,43%.

Il quadro diventa ancora più critico sui prestiti per esigenze di liquidità. A livello nazionale il TAEG si attesta al 4,95%, ma per le operazioni fino a 50mila euro raggiunge l’8,73%, contro il 3,54% dei finanziamenti oltre un milione. Il differenziale è pari a 5,19 punti percentuali, più del doppio rispetto a quello rilevato sui prestiti per investimenti.

In tutte le macroaree la classe fino a 50mila euro presenta un tasso superiore di circa un punto e mezzo rispetto alla fascia immediatamente successiva, tra 50mila e 125mila euro. È il segnale di un costo fisso del piccolo credito che pesa proprio sulle imprese di minore dimensione.

“Per una piccola impresa un finanziamento da 30, 40 o 50mila euro può significare acquistare un macchinario, digitalizzare un processo, assumere una persona, pagare fornitori o superare una fase di tensione finanziaria - sottolinea il Presidente CNA Liguria Gianluca Gattini -. Se però il piccolo credito continua a costare molto più del credito di grande dimensione, il rischio è che gli investimenti vengano rinviati e che la liquidità diventi sempre più onerosa proprio per le imprese più radicate nei territori”.

Rispetto ai picchi del 2023 si registra una riduzione, ma il costo del denaro resta lontano dai livelli precedenti alla stretta monetaria. Per gli investimenti il TAEG complessivo è sceso dal 5,71% del 2023 al 3,96% del 2025, ma rimane più che doppio rispetto all’1,61% del 2021.

Per CNA è necessario rafforzare gli strumenti in grado di migliorare l’accesso al credito delle piccole imprese: garanzie pubbliche più efficaci, piena valorizzazione del ruolo dei Confidi, criteri di valutazione più attenti alla storia e alla qualità dell’impresa, procedure più semplici e tempi più rapidi. Senza un canale del credito più equilibrato, la riduzione dei tassi rischia di fermarsi prima di arrivare all’economia reale.