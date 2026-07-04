Energia e ritmo: Dj Nandino punto di riferimento assoluto per il divertimento estivo in Riviera (Foto)

Dopo la pubblicazione dei calendari estivi dei comuni e delle Pro Loco, il verdetto è chiaro: Dj Nandino è il più richiesto e amato della Costa Azzurra e dell'Imperiese. La sua firma in console non è solo musica, è un’esperienza. La missione di Dj Nandino è semplice ma potente: leggere il pubblico. Ogni serata è costruita su misura per valorizzare l'identità della piazza o del locale creando un’atmosfera magnetica che unisce musica e movimento dall’inizio alla fine.

Il tour estivo 2026 di Dj Nandino è iniziato a maggio con la Festa di Sant'Ampelio a Bordighera, dove ha partecipato a tutte e tre le date, e in piazza Garibaldi a Camporosso. A giugno ha animato la Festa della Birra e la Festa della Musica a Camporosso, la festa di San Giovanni a Buggio e la Notte Bianca a Ventimiglia. Luglio è iniziato alla grande, ieri sera, a Vallecrosia al Mare dove ha intrattenuto e divertito la folla presente alle Fontane Danzanti mentre stasera, il 4 luglio, sarà a Isolabona.