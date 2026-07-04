Energia e ritmo: Dj Nandino punto di riferimento assoluto per il divertimento estivo in Riviera (Foto)

Il calore dell’estate, l’energia della piazza e il ritmo che ti entra dentro. Ferdinando Vazzana, in arte Dj Nandino, si conferma anche per la stagione estiva 2026 il punto di riferimento assoluto per il divertimento in Riviera.
Dopo la pubblicazione dei calendari estivi dei comuni e delle Pro Loco, il verdetto è chiaro: Dj Nandino è il più richiesto e amato della Costa Azzurra e dell'Imperiese. La sua firma in console non è solo musica, è un’esperienza. La missione di Dj Nandino è semplice ma potente: leggere il pubblico. Ogni serata è costruita su misura per valorizzare l'identità della piazza o del locale creando un’atmosfera magnetica che unisce musica e movimento dall’inizio alla fine.
Il tour estivo 2026 di Dj Nandino è iniziato a maggio con la Festa di Sant'Ampelio a Bordighera, dove ha partecipato a tutte e tre le date, e in piazza Garibaldi a Camporosso. A giugno ha animato la Festa della Birra e la Festa della Musica a Camporosso, la festa di San Giovanni a Buggio e la Notte Bianca a Ventimiglia. Luglio è iniziato alla grande, ieri sera, a Vallecrosia al Mare dove ha intrattenuto e divertito la folla presente alle Fontane Danzanti mentre stasera, il 4 luglio, sarà a Isolabona.
Il 1 agosto farà ballare Dolceacqua in occasione della sagra dei Frescioi; il 2 agosto Castel Vittorio per la sagra del Turtun; il 12 agosto tornerà a Vallecrosia al mare per la Notte Blu; il 15 agosto sarà a Rocchetta Nervina mentre il 22 agosto sarà presente a Dolceacqua per gli attesi fuochi d’artificio.
La carriera di Dj Nandino è, dunque, in ascesa. Tutto è iniziato nel 2017 sui palchi della provincia di Imperia. Bastano pochi mesi per far emergere un talento naturale che dal 2018 ha fatto un’inarrestabile scalata che lo ha portato a dominare le piazze tra Italia e Francia. Protagonista di Beach Party leggendari con oltre 3.000 persone, in collaborazione con Radio 105, Dj Nandino non si limita a suonare: trasmette emozioni. Oggi è, dunque, ufficialmente il Deejay più discusso e richiesto della provincia di Imperia.