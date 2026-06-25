Taggia, revocato il divieto di balneazione: martedì il vertice per fare i conti con i danni e le responsabilità

La notizia più attesa è arrivata 30 minuti prima del Consiglio comunale, poi ribadita in aula. Pochi minuti dopo aver firmato l'ordinanza di revoca del divieto di balneazione, il sindaco di Taggia Mario Conio ha informato ufficialmente il Consiglio che il mare di Arma è nuovamente balneabile.

Una comunicazione accolta con favore sia dalla maggioranza sia dalla minoranza, che ha di fatto cambiato il clima della seduta, dopo giorni segnati dall'emergenza provocata dalla rottura della condotta fognaria durante i lavori sul torrente Argentina.

"Pochi minuti fa ho potuto finalmente firmare la revoca dell'ordinanza di non balneabilità", ha annunciato il primo cittadino. "Questo grazie all'esito delle analisi di Arpal, comunicate oggi pomeriggio. L'ordinanza è stata revocata".

Una notizia che mette fine, almeno sotto il profilo sanitario, all'emergenza che aveva costretto il Comune a vietare la balneazione in pieno avvio della stagione estiva, con pesanti ripercussioni sul comparto turistico e balneare.

L'annuncio del sindaco ha trovato immediatamente il consenso anche tra i banchi della minoranza. Il consigliere Gabriele Cascino ha espresso soddisfazione per il ritorno dei valori delle acque entro i limiti di legge, prendendo atto della comunicazione dell'amministrazione.

La revoca del divieto, tuttavia, non chiude definitivamente la vicenda. Durante la stessa seduta Conio ha infatti comunicato un secondo importante passaggio: martedì prossimo, alle ore 11, si svolgerà un sopralluogo con tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza.

All'incontro parteciperanno Regione Liguria, Rivieracqua e le ditte impegnate nei lavori sul torrente Argentina, con l'obiettivo di ricostruire quanto accaduto e individuare le responsabilità del danneggiamento della rete fognaria. "Abbiamo richiesto e convocato tutti i soggetti chiamati in causa per avere un confronto molto chiaro e aperto e andare a individuare il danno cagionato alle infrastrutture fognarie", ha spiegato il sindaco.

Proprio questa comunicazione ha portato il gruppo consiliare Progettiamo il Futuro a ritirare una delle due mozioni urgenti preparate per la seduta. La proposta, depositata dal consigliere Cascino, impegnava l'amministrazione a rendere pubblici gli esiti dell'accertamento tecnico sul guasto, condividere la documentazione con gli operatori economici e attivare un tavolo permanente con le categorie danneggiate.

"Avevo predisposto una mozione urgente sul tratto fognario", ha spiegato Cascino. "Essendo stato informato dal sindaco della convocazione del sopralluogo e dell'intenzione della giunta di procedere per accertare le responsabilità, non la deposito".

Analoga decisione anche per la seconda mozione, dedicata all'Area Pedonale Urbana di via Soleri. Conio ha infatti annunciato un incontro con commercianti e consiglieri comunali previsto per oggi a mezzogiorno in municipio, invitando tutte le forze politiche a partecipare al confronto. Anche in questo caso Cascino ha scelto di non presentare il documento, che proponeva l'istituzione di uno sportello dedicato al rilascio dei permessi di accesso all'APU e alcune modifiche agli orari di apertura dei varchi.

La seduta si è così aperta con una notizia attesa da cittadini, operatori turistici e balneari: il mare di Arma di Taggia torna ufficialmente fruibile. Ma, come ha ribadito lo stesso sindaco, resta aperto il fronte delle responsabilità. Il sopralluogo di martedì rappresenterà infatti il primo passaggio operativo per chiarire le cause del cedimento della condotta e valutare le azioni che il Comune intende intraprendere a tutela del territorio e delle attività economiche colpite dall'emergenza.