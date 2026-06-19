Sanremo, a Villa Zirio un viaggio nel Barocco francese: in concerto il sorprendente "Tableau de l'Opération de la Taille"

Il Salone Giuseppe Verdi di Villa Zirio a Sanremo ospiterà, domani alle 21, un raffinato appuntamento dedicato alla musica barocca francese, con un programma che accompagnerà il pubblico attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio sei-settecentesco. Protagonisti della serata saranno Federica Basilico al violino e viola da gamba, Adriano Meggetto al flauto, Sergio Basilico e Aurora Nocerini alla tiorba, impegnati in un percorso musicale che spazia dalle composizioni di Pierre Gaultier de Marseille, Joseph Bodin de Boismortier, Marin Marais e Michel de La Barre.

Cuore del concerto sarà il celebre "Le Tableau de l'Opération de la Taille" di Marin Marais, una delle opere più originali e sorprendenti della musica barocca. Composta nel 1725 e inserita nel Cinquième Livre de Pièces de Viole, la partitura rappresenta in maniera estremamente realistica e teatrale le diverse fasi di un intervento chirurgico di litotomia, praticato per l'estrazione di un calcolo dalla vescica. «Si tratta di una composizione straordinaria e bizzarra, capace di trasformare in musica un'esperienza personale di dolore e sofferenza», raccontano le note di presentazione del concerto. Secondo gli studiosi, infatti, lo stesso Marais avrebbe subito quell'operazione intorno al 1720, affrontandola senza anestesia, come avveniva abitualmente all'epoca.

Il programma si aprirà con il "Trio pour les flûtes et pour les violons" e la Suite in re di Pierre Gaultier de Marseille, per proseguire con la Sonata I op. 51 per flauto e violino di Joseph Bodin de Boismortier e con il "Caprice ou Sonate" tratto dal Livre IV di Marin Marais. Nella seconda parte della serata saranno eseguite la Suite "Les Prison" di Pierre Gaultier de Marseille, la Suite I dal Premier livre de Pièces pour la flûte avec la basse continue di Michel de La Barre, "Les Relevailles" di Marin Marais e la Triosonata op. XXXVII n. 5 in la minore di Boismortier per flauto, viola da gamba e basso continuo.

L'appuntamento rappresenta un'occasione preziosa per gli appassionati di musica antica, offrendo un viaggio tra eleganza, virtuosismo e ricerca espressiva nel repertorio del Barocco francese, culminando in una delle pagine più insolite e affascinanti della storia della musica.