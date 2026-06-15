Centri estivi, -25% di sconto sulla retta: Ventimiglia lancia il progetto “E…state Insieme 2026” (Foto e video)

Sconti sulla retta per i centri estivi a tutti i residenti fruitori del servizio. Ventimiglia lancia il progetto “E…state Insieme 2026”.

Un aiuto concreto, voluto dall'Amministrazione Di Muro, rivolto alle famiglie di Ventimiglia. "I centri estivi hanno una natura privata, anche se prestiamo i nostri mobili scolastici per la loro organizzazione" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Abbiamo voluto incidere positivamente sull'attività ordinaria delle associazioni che organizzano i centri estivi nella nostra città. La volontà politica dell'Amministrazione a sostegno delle politiche giovanili si va a manifestare con tutta una serie di attività: non solo i centri estivi ma anche gli asili nido. A breve partiranno i lavori per l'efficientamento energetico degli asili nido esistenti, abbiamo messo in atto una programmazione che vedrà il raddoppiamento delle strutture di asili nido nella nostra città con Ventimiglia alta e via Lamboglia, abbiamo una serie di iniziative, che derivano da un bando e singole proposte che arrivano dal territorio, per sostenere quelle attività di inclusione, di partecipazione e valorizzazione delle politiche giovanili. Abbiamo un capitolo di spesa, che prima non c'era, sulle politiche giovanili proprio perché vogliamo investire risorse comunali sulle politiche giovanili, non tagliarle ma potenziarle. Sui centri estivi, per la prima volta, facciamo un lavoro incredibile. Stanzieremo più risorse perché riteniamo che queste strutture siano state negli anni gestite molto bene da chi le ha proposte. Noi andiamo a incrementare la partecipazione dei bambini in queste attività, a incrementare il numero dei centri estivi nella nostra città e, quindi, è una risposta importante alle famiglie. Spesso si dice che la politica deve fare qualcosa di concreto contro il calo della natalità. Non bisogna accusare le famiglie e i ragazzi se non fanno figli o ne fanno solo uno rispetto al passato. Come pubblica amministrazione, in concreto, possiamo metterci i soldi cercando di andare incontro alle famiglie, che hanno delle spese ingenti per portare avanti una nuova generazione e noi, nei ritagli del nostro bilancio, abbiamo fatto questo e lo sperimentiamo con l'iniziativa dei centri estivi. Ringrazio l'assessore Raco, che ha accolto subito questa opportunità, nei migliori dei modi, insieme agli uffici. Abbiamo fatto anche una serie di riflessioni giuridiche che ci hanno portato a creare questo strumento innovativo che sono convinto che ci copieranno gli altri comuni. Noi, in questo modo, diamo un contributo importante alle famiglie di Ventimiglia per aiutarle nel periodo estivo. Grazie a tutte le associazioni per la collaborazione. Credo che, oltre al contributo economico, la base del risultato positivo, che scopriremo a settembre, è la sinergia che si è andata a creare tra pubblico e privato. Per noi è un motivo di vanto la sinergia tra pubblico e privati, ci sta dando grande riscontro e siamo soddisfatti di tutto questo lavoro".

Un'iniziativa inclusiva portata avanti dall'assessore Milena Raco. "E' un grande traguardo per la città di Ventimiglia. Stiamo costruendo una città innovativa e sicuramente futuristica e non poteva mancare il tema sociale. Abbiamo cercato di concentrarci sui bisogni della nostra cittadinanza e di focalizzarci sull'ascolto e sull'inclusione" - sottolinea l'assessore Milena Raco - "I bisogni della cittadinanza sono chiari: un aiuto concreto per arrivare a fine mese. Oggi interveniamo su temi sociali importanti quali il diritto alla famiglia, il diritto al lavoro e il diritto a una città inclusiva che integri e che non lasci nessuno escluso. Andiamo a snellire le pratiche per riuscire a ottenere oggi un contributo. Il comune di Ventimiglia per la prima volta ha dato una svolta a quelle che sono le procedure per poter ottenere un contributo. Nel corso degli anni la collaborazione con i centri estivi è maggiore. Si è sempre trovato, con un dialogo, un modo per dare qualcosa ai più piccoli. E' un impegno trasversale: sia da parte di chi si presta a questa professione sia il servizio alle famiglie. Vogliamo una Ventimiglia che dia un servizio di centri estivi. Siamo intervenuti fortemente in aiuto alle associazioni e alle famiglie. I centri estivi si sono messi in gioco e hanno detto 'allarghiamo le maglie'. Servivano più educatori. Le scuole possono essere aperte in estate dando un servizio che prima non veniva dato. Abbiamo cercato di coinvolgere le associazioni. -25% di sconto sulla retta applicata a tutti i residenti fruitori del servizio. All'atto del pagamento della retta i genitori avranno uno sconto immediato. Le associazioni ci hanno dato la loro disponibilità per accogliere l'istanza del Comune di raccogliere tutta la documentazione delle rette pagate e poi a rendicontazione ricevere il rimborso, ciò che loro ci stanno anticipando. E' uno sconto che viene dato direttamente alla famiglia. Investire sulle politiche giovanili è stata una scelta ponderata perché i ragazzi sono il futuro della nostra città. Un'altra cosa a cui teniamo molto è che da quest'anno ci sarà la totale gratuità per i portatori di handicap. -100% di sconto sulla retta a favore di minori con disabilità e o difficoltà socio economica indicati dal servizio sociale comunale. Ritengo che le famiglie vadano aiutate e supportate. E' un contributo che ci teniamo a dare in maniera trasversale. La capienza dei centri estivi è aumentata: andiamo a passare da 3 a 5 centri estivi. Il servizio da oggi è più accessibile. Nel 2025 siamo riusciti ad accogliere 400 bambini di Ventimiglia. Riusciremo quest'anno ad accogliere circa 600 bambini e questa è una vittoria. Verranno accolti tutti i bambini provenienti dal centro storico, da tutta la vallata e che dal confine porta al centro di Ventimiglia. I genitori potranno contare su un punto molto importante e strategico e andare a lavorare tranquillamente. Cambia la modalità di presentazione della domanda, fino all'anno scorso bisognava presentare l'Isee, da quest'anno abbiamo deciso di darlo a tutti i residenti di Ventimiglia. Lo sconto è per tutti i bambini che andranno al centro estivo, che è un momento di sperimentazione di sé stessi, sia a Ventimiglia o al di fuori del Comune, per quelle associazioni della città di confine che hanno deciso di mettersi in gioco al di fuori di Ventimiglia. Si ringraziano tutte le associazioni e i centri estivi 'Un'estate al mare!', 'Insieme a Ventimiglia', 'Vamos a la playa! 2026', 'Sportivo educamp! 2026' ed 'Estate in vela'. Abbiamo accettato la proposta delle uscite e gite fuori porta. Stiamo chiedendo i preventivi al trasporto scolastico grazie ai fondi che il comune di Ventimiglia ha stanziato. Ci stiamo lavorando, perciò, ci aggiorneremo sul numero di iscrizioni. La richiesta è stata accolta ed è andata avanti. Per iscriversi ai centri estivi basta andare al centro estivo scelto e fare la classica iscrizione, abbiamo lasciato scegliere all'associazione come attuare lo sconto. C'è chi ha già fatto lo sconto e chi, invece, rimborserà alla fine del periodo l'importo. Le associazioni si sono messe a disposizione per compilare la parte della domanda Filse. Le famiglie verranno supportate nella compilazione della modulistica. Per noi alleggerire oggi vuol dire mettere la famiglia in una condizione di serenità per l'estate. Ci sarà una festa di chiusura al Resentello in modo tale che le famiglie possano vedere cosa hanno fatto i bambini durante l'estate. Grazie a questo cambiamento, l'anno scorso hanno beneficiato solo 36 famiglie, quest'anno partiamo da 400 utenti fino a 600, dimostra quanto crediamo nelle politiche giovanili e sociali".

"I centri estivi sono nati tanti anni fa. E' il primo anno che facciamo con il Comune" - afferma Daniela Moro - "Abbiamo subito inserito i bambini con delle problematiche con obiettori di coscienza. Il comune ha poi messo a disposizione dieci posti per poter inserire dieci bambini. Inoltre, avevamo sei pulmini a disposizione, tutti i giorni partivano 30 bambini e andavano a Gouta a cavallo. Abbiamo fatto tante belle cose. Dopo il Covid è cambiato. I pulmini non ci sono più e sarebbe una cosa molto importante per poter fare gite e andare in Francia dove abbiamo istituito gemellaggi. Ora, invece, possiamo andare a piedi. Siamo andati da Vallecrosia a Ventimiglia alta per vedere una mostra. Per tanti bambini il centro estivo è una vacanza, quindi, se ci fosse una possibilità per portarli anche fuori porta per loro sarebbe un bellissimo ricordo. Abbiamo sempre lavorato nel sociale. Abbiamo, adesso, tanti bambini mussulmani che vengono volentieri. E' molto importante l'accoglienza. Quest'anno collaboriamo con la Coldiretti, ci hanno invitato alla Battaglia dei Fiori Kids, che quest'anno ha il titolo 'L'allegria', e il 23 ai giardini di Ventimiglia dove faranno dei laboratori sul cibo. Ad agosto si farà una festa finale e noi prepareremo qualcosa che possa far ragionare i bambini, qualcosa sarà di sicuro sulla legalità. Noi apriamo a Ventimiglia alta anche con pochissimi bambini. Speriamo di fare una buona estate".