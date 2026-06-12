Piazza Colombo, variante da oltre 66 mila euro per i lavori: emergono criticità a sottosuolo e marciapiedi

Il Comune di Sanremo ha approvato una perizia di variante da 66.675 euro oltre Iva per il terzo lotto dei lavori di riqualificazione di Piazza Colombo, intervento inserito nel più ampio progetto di rigenerazione delle aree pubbliche della Foce e del centro cittadino. La decisione è contenuta nella determina dirigenziale firmata dal dirigente del settore Lavori Pubblici Giambattista Miceli e si è resa necessaria dopo l'emersione di una serie di problematiche non prevedibili durante la fase progettuale e venute alla luce nel corso delle lavorazioni.

Il progetto originario prevedeva il rifacimento delle pavimentazioni dei marciapiedi, l'allargamento del tratto lato portici, la revisione dell'attraversamento pedonale di via San Francesco e la sostituzione dei soli chiusini deteriorati. Tuttavia, una volta aperto il cantiere, sono emerse criticità strutturali e impiantistiche che hanno imposto modifiche sostanziali all'intervento. Tra i problemi riscontrati figura il cattivo stato delle bordure esistenti, molte delle quali si sono rotte durante le operazioni di rimozione e non risultano recuperabili. Inoltre il massetto sottostante alle pavimentazioni, inizialmente ritenuto in buone condizioni, si è rivelato in gran parte friabile o eccessivamente aderente alle piastrelle, rendendo necessaria la demolizione completa e lo smaltimento dell'intero sottofondo.

Ancora più rilevanti le criticità emerse nei sottoservizi. Le verifiche hanno infatti evidenziato tubazioni dell'acqua potabile obsolete e ammalorate, oltre a problemi nelle reti fognarie. In particolare, davanti alla gelateria Lollipop è stato individuato un fenomeno di percolamento di liquami che avrebbe provocato un progressivo svuotamento del terreno sottostante, rendendo necessario un intervento urgente di messa in sicurezza. Anche il sistema di raccolta delle acque meteoriche è risultato insufficiente. Le canaline e le griglie di drenaggio, in diversi punti non più funzionanti, avrebbero contribuito a episodi di allagamento nella zona. Nella relazione tecnica viene ricordato che la panetteria De Mattei avrebbe subito più volte infiltrazioni e allagamenti durante gli eventi piovosi più intensi.

Per far fronte alle nuove esigenze tecniche, il progettista e direttore dei lavori, l'architetto Simone Perrone, d'intesa con il responsabile unico del procedimento, l'ingegner Lorenza Rebaudo, ha predisposto una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del nuovo Codice degli Appalti. L'importo complessivo dei lavori passa così a 201.419 euro oltre Iva, con un incremento di 66.675 euro, di cui oltre 65 mila destinati alle nuove lavorazioni e circa 1.300 euro agli oneri per la sicurezza.

L'intervento aggiuntivo sarà finanziato per circa 73 mila euro complessivi Iva inclusa, utilizzando in parte economie già disponibili nel quadro economico dell'opera e in parte risorse stanziate per la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano.